Así es la vida de Clemente Lequio en Miami: compositor, casado y todo un cerebrito

Clemente Lequio podría vivir perfectamente de sus apellidos pero ha elegido una vida muy distinta y está completamente apartado del mundo del espectáculo. Recientemente su nombre está sonando con fuerza porque Ana Obregón ha decidido traer al mundo un bebé con el material genético de su hijo Aless. Esto quiere decir que Clemente tiene una sobrina. Según se ha publicado, está deseando conocerla y hará lo imposible para tener relación con ella. Eso es lo que han contado en Telecinco, pero él lo niega.

El hijo mayor de Alessandro Lequio asegura que no ha hablado con ningún periodista sobre la nieta de Ana Obregón. De hecho su entorno ha informado de que podría emprender acciones legales contra el periodista que dice haberle entrevistado. Sabe perfectamente cómo es la enemistad que mantiene su madre Antonia con Ana. Son rivales desde hace mucho tiempo y es posible que se mantenga alejado de la hija de Aless Lequio solo por este motivo. Vive en Miami y no tiene ninguna intención de generar revuelos en la prensa del corazón.

Está casado con una mujer importante

Clemente disfruta de un estilo de vida acomodado. Vive en Miami desde hace muchos años y está casado con la gerente de un hotel de lujo. En 2016 decidió marcharse a Estados Unidos. En ese momento empezó una aventura que todavía no ha terminado y posiblemente no lo haga nunca. Ha salido publicado que no tiene ninguna intención de asentarse en España porque no quiere vivir presionado por los medios. Sus padres, Aleesandro Lequio y Antonia Dell’Atte son dos rostros demasiado conocidos y sus pasos estarían estudiados al detalle.

El hermano de Aless Lequio está muy enamorado y no quiere que nada ni nadie perturbe la paz que ha conseguido con su mujer. Por ese motivo ha rechazado todas las ofertas que le han puesto encima de la mesa. No quiere vender su vida privada porque asegura que su madre le ha enseñado a ser discreto. Es cierto que Antonia ha participado en la prensa rosa, pero hace mucho tiempo que se retiró. Recordemos que ha sido una gran modelo, musa de Giorgio Armani. No quiere ensuciar su trayectoria y por eso ahora apenas se involucra en los escándalos que llevan su nombre.

El trabajo de Clemente en Miami

Clemente, según han contado sus padres, es un hombre trabajador y muy inteligente. Disfruta de una muy buena formación y tiene claro que nada es fruto de la casualidad. Hace un tiempo confesó que estaba trabajando de camarero. “Vivo en Estados Unidos alejado de la prensa y del cotilleo. Estoy casado y no vendo mi vida privada porque así he sido criado”, contó en sus redes sociales. “Curro como todos. Antes me dedicaba a la música, era dj y tenía más tiempo para mí. Ahora tengo menos tiempo porque trabajo entre 50 y 60 horas a la semana: soy camarero”.

La música, su gran pasión

Antonia Dell’Atte deja claro en todas sus entrevistas que su hijo es muy inteligente y que tiene potencial para hacer lo que quiera. Durante mucho tiempo se ha dedicado a componer música de forma profesional. Ahora también lo hace, pero como afición. Ha creado desde música electrónica hasta música clásica. Siempre se ha movido en la sombra, de hecho se casó en secreto. Lleva una vida completamente tranquila, a pesar de que en Miami también tiene una ligera repercusión y podría aprovechar sus contactos.