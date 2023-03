Así es el nuevo novio de Madonna: 29 años y boxeador

El nuevo novio de Madonna tiene 29 años y es un boxeador famoso, la cantante de 64 años ha decidido apostar por un amor cuya diferencia de edad no le importa a ninguno de los dos. Estamos acostumbrados a ver a un hombre mayor con una mujer joven, pero quizás no tanto, a ver una mujer mayor con un hombre joven. Madonna no ha dudado en romper cualquier estereotipo y se ha dejado guiar por su corazón, tiene nuevo novio que no llega a los 30 del que está totalmente enamorado.

Madonna tiene nuevo novio de 29 años es boxeador

El Daily Mail ha dado la noticia del nuevo amor de Madonna, esta vez, la cantante se ha enamorado de un joven de 29 años que se dedica al boxeo. Josh Popper sería el afortunado nuevo novio de uno de los mitos de los años 80 y 90. Una mujer que se hizo a sí misma y hoy en día disfruta de su éxito sin detenerse. Ha anunciado nueva gira en la que quizás también viaje con ella Josh.

Al parecer este boxeador es también entrenador personal y habría sido el encargado de entrenar a uno de los hijos de la cantante. En Manhattan se habrían conocido y desde entonces quizás habrían iniciado una relación de pareja. Madonna es una mujer que se cuida mucho, entrena a diario y práctica yoga desde hace décadas.

Popper no ha desmentido la noticia, pero tampoco la confirma. Con lo cual, esta relación anunciada, podría ser solo un rumor. Ambos han aparecido juntos en el Instagram de Josh, aunque este hecho puede ser solo una anécdota. Fotografiarse con la reina del pop es algo que todo el mundo quiere hacer, ganar popularidad o audiencia en redes sociales es inevitable a su lado.

El boxeador ha aparecido en más de una foto con Madonna, aunque ninguna confirma la relación. Podemos verlos juntos, pero sin ninguna actitud cariñosa. Quizás solo sea un rumor o realmente haya algo entre ellos. De confirmarlo el propio Popper en breve pasaría a formar parte de uno de los corazones más codiciados del mundo.

Madonna ha tenido muchos novios, todos ellos más jóvenes que ella, demostrando su espíritu con algunos años menos que los que tiene su documento de identidad. Quizás la reina del pop vuelva a estar de nuevo enamorada de un joven que se dedica al boxeo.