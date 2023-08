Así es la nueva vida de Raquel Sánchez Silva tras el caso ‘Mario Biondo’: su pareja y sus hijos

Han pasado 10 años desde que Raquel Sánchez Silva perdió a su marido, el cámara italiano que se ha convertido en protagonista de un documental de Netflix. ‘Las últimas horas de Mario Biondo’, así se llama el proyecto, ha situado a la presentadora en el punto de mira. No ha querido participar ni hacer ningún tipo de declaración, pues en su momento dejó claro que, según su punto de vista, Mario Biondo se quitó la vida. De hecho en España es lo que piensan los jueces. El problema es que Santina y Pippo, padres de Biondo, insisten en que el marido de Raquel “fue asesinado”. Consideran que la opción del suicidio es imposible porque siempre tuvo “muchas ganas de vivir”

Netflix ha desvelado que Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo tuvieron una discusión antes del triste desenlace. Es más, cuando el falleció el cámara Raquel no se encontraba en Madrid. Supuestamente, siempre siguiendo las informaciones aportadas en el documental, Raquel quería tener hijos y los hábitos de Mario le impedían cumplir su deseo. La comunicadora le pidió que cambiase de vida, pero él se negó y presuntamente se enzarzaron en una discusión.

La vida actual de Raquel Sánchez Silva

La familia Biondo le reprocha a Raquel Sánchez Silva haberse enamorado demasiado pronto. Poco después del fallecimiento de Mario Biondo, cuando la investigación seguía abierta en Italia, la presentadora empezó una relación sentimental con Matías Dumont. En 2014 le pillaron saliendo de su nueva vivienda, situada en la calle Génova de Madrid, en el centro de la capital. Abandonó el domicilio que compartía con Mario Biondo para empezar una nueva vida. Raquel conoció a Matías en ‘La incubadora de los negocios’, uno de los tantos programas que ha presentado.

La comunicadora nunca ha jugado con su vida privada, siempre ha estado al margen de los focos y prefiere no hablar de ciertos temas, pero no pudo negar que se había enamorado de nuevo. La relación avanzó rápido y al poco tiempo se quedó embarazada. En aquella época trabajaba en Telecinco presentado ‘Supervivientes’ desde Honduras y acudió al plató para anunciar que ese año no podía salir de España porque estaba en estado.

Así la describen sus amigos

Matías Dumont es productor de cine y televisión. Conoce perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo y siempre ha querido estar al margen del corazón. Podría haber ganado mucho dinero, pues su presencia en la vida de Raquel genera mucho interés, pero ha preferido optar por una postura más discreta. Solo ha dado una entrevista. Aprovechó para hablar de su mujer y dejó claro que estaba muy enamorado de ella. “La mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido tirarle los trastos a mi chica, madre de mis hijos”, Dijo que era “la mujer más increíble”.

Los tratamientos de fertilidad

Raquel Sánchez Silva se quedó embarazada en 2015 tras muchos años intentando cumplir su sueño de ser madre. En su momento salió publicado que había tenido que seguir varios tratamientos de fertilidad. Gracias a los mismos hoy cuenta con el apoyo de Bruno y Mateo, sus dos hijos. Son mellizos y nacieron en septiembre. “No me puedo sentir más feliz, orgullosa y emocionada por la fuerza y resiliencia que demuestra en cada momento”, le dije Raquel a Matías en sus redes sociales.