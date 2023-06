Así es el momento en el que la policía salva a una bebé cuando estaba siendo ahogada por su madre

Un hecho heroico ha sido llevado a cabo por la policía de la ciudad de Albion, en Michigan, Estados Unidos, donde los agentes salvaron la vida a una bebé justo en el momento en el que estaba siendo ahogada por su madre en una bañera. Las terribles imágenes, que se han vuelto virales en redes sociales, enseñan como el cuerpo policial entra en el domicilio de la mujer y rápidamente sacan a la pequeña del agua para hacerle un masaje cardiorespiratorio hasta que consiguen que vuelve a respirar. La madre, de 35 años, fue detenida por la policía y ha sido acusada además de agredir a otros dos de sus hijos, quienes fueron hospitalizados por sus heridas.

Heroic Michigan police officers rescue a 2-year-old baby from being drowned by its mother in dramatic bodycam footage. pic.twitter.com/qxnBxAioue

— Catch Up (@CatchUpFeed) June 27, 2023