Así es Mikel Urdangarin, el clon de Iñaki y que ha sido expulsado por el PNV

La familia Urdangarin no gana para sustos. Aunque poco conocemos de los hermanos de Iñaki, el todavía marido aunque separado de la Infanta Cristina, ahora se ha sabido que Mikel Urdangarin ha sido expulsado por el PNV.

Os ponemos en antecedentes porque a Mikel le han despedido como director de un prestigioso centro deportivo de Vitoria, que realmente depende del PNV. A su vez, el que fuera Duque de Palma tampoco trabaja en el anterior despacho de abogados donde estaba.

¿Quién es Mikel Urdangarin?

El hermano ha estado siempre al lado de Iñaki y le ha apoyado en sus problemas con el fiasco y la familia Real. Especialmente cuando estuvo en la cárcel.

Al parecer su función era la de dirigir un centro deportivo de lujo y además solía cobrar presuntamente mucho más en especial cuando al centro solían ir los yernos del Rey Juan Carlos. Pero todo ello ha parecido desmoronarse y si uno no trabaja, ahora el otro tampoco. Atrás quedó la buena vida mientras duró.

Hablamos del centro sociodeportivo propiedad de la Fundación Vital, que depende del PNV, y donde Mikel estaba trabajando 27 años. Fue su padre quien le contrató. Según informa El Mundo, por realizar su trabajo cobraba 118.000 euros brutos anuales más bonos, más de 9.800 euros al mes. Ahora la indemnización es de 350.000 euros.

¿Por qué ha sido despedido?

Los motivos han sido varios porque hubieron algunos desencuentros entre Mikel y el director de esta fundación y estadio. Entonces hubo una reforma de las instalaciones de este centro de más de 6 millones de euros.

A destacar que este centro cuenta con 30.000 socios que disfrutan de piscinas cubiertas y descubiertas, diversas pistas para jugar y también gimnasio.

El relato informa que Mikel Urdangarin tomó posesión de la Fundación Estadio en 1997. Solo se presentó él para este cargo y claro no había otra que contratarlo.

El hermano de Iñaki fue profesor de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad Pública Vasca (EHU-UPV) y estudió Ciencias de la Educación Física en la Universidad de Barcelona, además de Empresariales.

Se relaciona con el PNV porque este estadio pertenece al partido y además, este partido el Álava quiso que Mikel Urdangarin fuera candidato a alcalde de Vitoria, pero este no aceptó. El caso ha saltado en un momento en que no se habla mucho de Iñaki pero se sabe que lleva una buen relación con la infanta Cristina, de la que todavía no se ha divorciado.