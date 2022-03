Joan Laporta ha reclutado a Iñaki Urdangarín para el FC Barcelona. El que fuera ex jugador de balonmano culé vuelve al club años después para desempeñar funciones relacionadas con el coaching tras un curso que éste había realizado. Al finalizar el mismo debía completar un mes de prácticas y el Barça ha aceptado que lo realice dentro del club. Así lo ha confirmado Enric Masip, uno de los adjuntos al presidente blaugrana, y ex compañero y amigo de Urdangarín.

Hacía días que se rumoreaba con la posibilidad de que Iñaki Urdangarín volviera al Barça para coger alguno de los banquillos de las categorías inferiores del área de balonmano. Finalmente ha sido Masip el que, ante informaciones desacertadas, ha expuesto la realidad de la situación. El adjunto a la presidencia en asuntos deportivos ha explicado que no es un trabajo al uso lo que está realizando Urdangarín, sino unas prácticas no remuneradas, motivo por el que se ha aceptado que cumple con ese mes de prácticas en el Barça, aunque no sea algo usual.

Hace una semanas fueron cazados Masip y Urdangarín en una comida, en la que también estuvieron algunos de los jugadores que junto a ellos formaron el mítico Dream Team culé de balonmano. Svenson, O’Callaghan, Xepkin y Ortega también estaban presentes. Fue entonces cuando comenzaron los rumores en torno a la posibilidad de que volviera el ex jugador al club culé.

Ha sido en el programa La Sotana donde Masip ha definido cómo es la situación laboral de Urdangarín con el actual Barça, donde ha dejado claro que no está relacionado con la amistad que les une y que tras realizar un curso de entrenador en lo relativo al coaching, las prácticas del mismo las va a completar en el club: «Ha hecho un coaching de entrenador y debe hacer un curso de un mes, unas prácticas».

«No hago esto porque sea amigo mío, simplemente creo que no hace falta, en un momento así, ir a reventar a la gente. Hacer prácticas no es un trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Le cerramos la puerta del Palau? Iñaki y yo no éramos amigos. Los mejores amigos de Iñaki eran Barrufet y Barbeito. Mi amigo del alma era Mateo Garralda», explicaba Masip en antena ante las preguntas de los periodistas.

Cabe recordar que Pablo Urdangarín, hijo de Iñaki y de la infanta Cristina de Borbón, milita actualmente en las filas del FC Barcelona, concretamente en el filial, donde sigue los pasos de su padre. Ya ha debutado con el primer equipo de Antonio Carlos Ortega y muestra maneras como las de su progenitor, que aún conserva su camiseta y dorsal en lo más alto del Palau Blaugrana.

Urdangarín se vio envuelto hace unas semanas en una enorme polémica al ser fotografiado en actitud cariñosa con su compañera de trabajo Ainhoa Armentia, pese a seguir casado con la infanta. Esto generó un huracán mediático y llevó a la pareja a emitir un comunicado conjunto en el que anunciaban que «interrumpen su relación matrimonial de común acuerdo».