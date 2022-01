La novia de Iñaki Urdangarin, Ainhoa Armentia, reside en un céntrico piso de la ciudad de Vitoria muy próximo a la asesoría jurídica donde trabaja. OKDIARIO ha localizado en exclusiva la vivienda en el que la mujer más buscada de España se refugia de la presión mediática. A pesar de los intentos que ha hecho para pasar desapercibida, este periódico ha dado con su paradero exacto. El lugar en el que vive durante estos días es un piso de 149 metros cuadrados en el que convive junto con su marido y sus dos hijos.

Este piso se encuentra en el barrio de Coronación, situado en el centro de la ciudad, al oeste del casco viejo de Vitoria. Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y está ubicado muy cerca del icónico templo gótico de la Catedral de Santa María. También de las oficinas de Imaz & Asociados, en las que trabaja como contable, a las que, andando, tan sólo se tardan diez minutos. Sin embargo, durante estos últimos días, Armentia prefiere ir en coche, por lo que tarda cinco minutos más.

Una vecina de avanzada edad que reside en la misma urbanización que la novia de Urdangarin ha confirmado a OKDIARIO que Ainhoa Armentia continúa residiendo en el piso actualmente junto con su marido y sus hijos. “La familia es muy discreta, pero ayer mismo la vimos entrar a ella”, nos comenta. “Yo soy abuela y me pongo en la piel de sus hijos; no se merecen lo que les está pasado”, lamenta. En ese piso hoy se encuentra el marido de la novia de Urdangarin, quien se enteró de la existencia de la relación entre su mujer y Udangarin el mismo día de la publicación de las fotografías de la infidelidad en la prensa. “Está de baja, no quiere volver al trabajo, se encuentra abochornado”, nos explica la misma vecina.

Según el Registro de la Propiedad, la novia de Urdangarin y su marido adquirieron este inmueble en 2016. En el momento en el que adquirieron el piso, el matrimonio fijó que Armentia contaría con el 33% de la vivienda y su marido con el 67% restante. Los dueños de los negocios que se encuentran en la calle en la que reside el matrimonio no salen de su asombro cuando descubren por este periódico que la novia de Urdangarin viven en la calle donde trabajan. “No tenía ni idea”, comenta entre risas el empleado de una frutería cercana.

En el momento en el que este periódico publica este reportaje ningún medio de comunicación conoce la localización en la que se refugia la novia de Urdangarin. Localizar este inmueble ha sido una tarea complicada, entre otras cosas, por el empeño de Armentia de despistar a la prensa. Para ello, una de sus técnicas es el cambio constante de vehículos que usa. Cada dos días, aproximadamente, cambia de coche. Los dos primeros días que acudió a su trabajo desde que su cara se hizo conocida lo hizo en un Audi conducido por su padre, Vicente Armentia Estefano, dueño de la fábrica de ascensores Elevadores Alher SA. Los dos días siguientes lo hizo en un Mercedes propiedad de una empresa de alquiler de coches.

No obstante, el matrimonio conformado por la novia de Urdangarin y su marido cuenta con otro piso más ubicado en la zona de Lakua-Arriaga de Vitoria, en una de las colonias más habitadas de la ciudad. En este segundo inmueble fue donde crecieron sus hijos y donde la pareja pasó sus primeros años de casados. En la actualidad, esta vivienda está alquilada. No obstante, en el buzón del portal, aún mantienen sus nombres. “Hace tres años que dejaron de vivir aquí”, nos comenta la vecina del tercero que vive justo enfrente del piso alquilado de Armentia.