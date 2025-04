Esta nueva edición de ‘Tu cara me suena 12’ arranca este viernes 4 de abril donde podremos ver a Ana Guerra, Bertín Osborne, Esperansa Grasia, Gisela, Goyo Jiménez, Manu Baqueiro, Melani García, Mikel Herzog Jr, Yenesi, como concursantes además de Manu Baqueiro, quien es bastante conocido en televisión gracias a su trabajo en series como ‘Amar es para siempre’ y antes en ‘Amar en tiempos revueltos’ dando vida a Marcelino, que, junto a su querida Manolita (Itziar Miranda), han sido pareja en la pequeña pantalla además, de dueños de El Asturiano, el bar en el que ocurren gran parte de las tramas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Baqueiro (@manubaqueiro_)

Su vida personal: familia de actores, lazos aristócratas y ex de una miss

Una larga carrera televisiva de más de 15 años la de Baqueiro del que pocos saben que tiene un hermano que es también actor y además, también famoso. Manu es hermano de Alfonso Bassave, actor que hemos visto también en ‘Amar es para siempre’, ‘Antidisturbios’ o ‘Estoy Vivo’.

Baqueiro y Bassave son hermanos por parte de madre, Julia López de Sa, que pertenece a la saga del marqués de San Eduardo y de la que Alfonso tomó el apellido del primer marqués como apellido artístico Bassave.

La familia del marqués de San Eduardo contó con grandes juristas y tal vez por este motivo Manu Baqueiro quiso estudiar Derecho, se licenció en la Universidad Complutense de Madrid e incluso llegó a ejercer de abogado antes de dejarlo todo para dar el salto a la interpretación, su gran vocación.

Tras estudiar interpretación en varias escuelas y tras el éxito en televisión con las series mencionadas, Baqueiro ha aparecido también en películas como ‘Pancho, el perro millonario’ o el cortometraje ‘Pareja’, de Rodrigo Sorogoyen, además de trabajar en obras de teatro como ‘El cíclope y otras rarezas de amor’ o ‘La ratonera’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Baqueiro (@manubaqueiro_)

Además de su amor por su profesión de actor, Baqueiro es amante de las gastronomía y de hecho, es socio junto a su compañero de profesión Carles Francino de Decadente, en Madrid y no sólo también pertenece a «la cofradía del chuletón».

Sin duda todo el amor que siente por la actuación lo pueda demostrar a partir de este viernes en ‘Tu cara me suena 12’, donde se tendrá que mimetizar en distintos papeles, algo a lo que ya está más que acostumbrado, pero esta vez también demostrando sus dotes musicales. Otras cosas que sabemos de este actor de 46 años es que es amante de la naturaleza, de navegar por Galicia, de los deportes de agua, así como del ciclismo y del esquí.

¿Quién es la pareja actual de Manu Baqueiro?

En cuanto a su vida privada, le encanta pasar tiempo con su familia aunque no se sabe si tiene pareja o no. Sus redes sociales no dan muestra de ello, pero si se sabe que en el pasado tuvo un romance con la Miss España Lorena Van Heerde.