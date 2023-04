Así fue la última entrevista de Ana Obregón en ‘El Hormiguero’

Corría el año 2014 y la vida de Ana Obregón era muy diferente. Por aquel entonces no había recibido ningún golpe y su imagen era bastante distinta. El público consideraba que era una mujer frívola, presumida y con poco recorrido existencial. Ahora ha demostrado que es justamente lo contrario. ‘El chico de las musarañas’, el libro que ha escrito, demuestra que Ana es inteligente, sensible y muy luchadora. Aquel año, 2014, fue importante para ‘El Hormiguero’. Los responsables del programa consiguieron convencer a la ex de Alessandro Lequio para que se sentara en el plató.

Pablo Motos ha anunciado orgulloso que va a entrevistar a Ana Obregón, pero todavía no ha dado más datos. Esto hace pensar que la actriz se ha echado para atrás, entre otras cosas porque no quiere volver a España. Tiene varios proyectos pendientes, aunque ha organizado bien su agenda y estará una larga temporada en Miami. “Todavía me queda y no tengo ninguna gana de volver”, dijo cuando le preguntaron por su regreso. Quizá por eso Motos no haya compartido más detalles. Ni siquiera él sabe cuándo y cómo será la entrevista.

Esto es lo que contó Ana Obregón

Ana Obregón puede estar tranquila. Pablo Motos le tratará con el mismo cariño que le trató la primera vez que se sentaron juntos en un plató. Hubo tanta complicidad entre ellos que Ana abrió su corazón y contó anécdotas que hasta ese momento nadie conocía. Le dijo que cuando estaba viviendo en Estados Unidos hizo un casting para interpretar a una prostituta. Iba de camino a la prueba y se cruzó con la Policía. ¿Cómo terminó todo? Detenida. Los agentes se pensaban que estaba ejerciendo, no se creían que fuera actriz.

La vida de Ana está plagada de historias curiosas. Ahora hay mucha expectación para saber cómo fue el proceso que siguió para traer al mundo un bebé con el material genético de su hijo. Aless Lequio quería ser padre y ella ha cumplido con esta voluntad. Lo ha explicado todo en ‘El chico de las musarañas’, pero todavía quedan cuentas pendientes. Quizá se atreva a dar explicaciones en ‘El Hormiguero’, aunque habrá que esperar un tiempo a que estabilice su situación.

Su amistad con Stevie Wonder

Pablo Motos consiguió que Ana Obregón abriera su corazón y desvelara cómo consiguió hacerse amiga del famosísimo actor Stevie Wonder. La bióloga explicó que no recibió ninguna invitación para la gala de los Premios Oscar y decidió colarse. Una cosa le llevó a la otra y terminó haciéndose amiga de Steive. Desveló en ‘El Hormiguero’ que sus amigos llaman a estas cosas “Obregonadas”, son anécdotas que solamente le pueden pasar a ella porque no hay nadie más despistado en el mundo.

‘El Hormiguero’ arrasó con Ana Obregón

No es nada nuevo. Ana Obregón es un fenómeno de audiencias. Su vida podría inspirar a cualquier director de cine. Le llaman “Anita la fantástica” porque fabulaba con mucha frecuencia, pero desde que perdió a su hijo todo cambió. En ese momento se fue Ana Obregón y llegó Ana García, la real. No el personaje. Ambas arrasan entre el público, prueba de ello es el maravilloso dato de audiencia que registró ‘El Hormiguero’ con su entrevista. La nueva Ana también es un éxito. Su libro ya va por la tercera edición.