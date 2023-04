Así fue la historia de una dependienta de Decathlon que se viralizó por su momento de «tierra trágame»

Una mujer que trabaja en Decathlon ha querido compartir una anécdota que le pasó, esta dependienta vivió un momento “tierra trágame”. Al parecer la joven decidió comprar productos de belleza y de cuidado personal, en concreto crema de cacao que está en contacto con la piel y los labios en una popular tienda online china. Compró tres envases de crema de cacao por solo 1 euro, un indicador que ya nos debe advertir de que no es un producto de gran calidad y que quizás tenga consecuencias.

Esta dependienta empieza diciendo en un vídeo viral de TikTok: “Os vengo a contar cómo hice el ridículo máximo trabajando en Decathlon”. Explicando que ella trabaja en esta popular tienda de ropa low cost y en el momento en el que le llegaron unas crema de cacao para los labios que pidió en una popular aplicación tenía turno de tarde.

El frío y el mal tiempo se suman a unos labios agrietados que decidió cuidar en el trabajo con esta crema que se había comprado en una tienda china vía online por solo 1 euro. Era un turno muy duro en el que la joven tenía que ir etiquetando las prendas y complementos de rebajas con lo cual no paraba quieta ni un segundo.

A medida que se movía notaba que sus labios se iban secando, con lo cual, no dudó en ir aplicándose crema. Tal como ella misma explica: «Cada vez que me echaba como que no duraba mucho hidratado, se secaba muy pronto. ¿Pero qué hacía yo? Me repasaba”. Sus compañeras no paraban de mirarla al comprobar que tenía unos labios cada vez más secos, ella pensaba que se refería a ellos y se ponía más crema.

Hasta que pasó por los probadores y uno de sus compañeros le dijo «anda, Krusty qué bien que vengas a probadores». Al llamarle como un payaso de la tele no dudó en percatarse de que algo pasaba así que se miró al espejo quedándose totalmente devastada por lo que estaba viendo.

El cacao de labios que había comprado no era como los demás: “Era un cacao mágico que en contacto con el ph de los labios se ponía rojo. Tenía lo que viene siendo el labio rojo pero rojo chillón». Esta dependienta del Decathlon vivió su momento tierra trágame de esta forma.