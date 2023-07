Así fue la dramática llamada de una famosa al 112: «Me estoy muriendo»

Hay noticias que no se olvidan nunca y esta es una de ellas. Una de las famosas más cotizados de la crónica social se vio obligada a llamar a los servicios de emergencia. Tuvo un accidente doméstico y las consecuencias fueron tremendas, estuvo realmente preocupada. Dio una entrevista en ‘Sálvame Deluxe’ y lo contó todo.

Los colaboradores se quedaron muy sorprendidos y consiguieron llegar al final del asunto. Antes de desvelar la identidad de la protagonista debemos dejar una cosa clara. La situación no era tan grave como parecía, pero esta famosa se asustó tanto que pensó que podía ocurrir una tragedia.

La identidad de la famosa

Estamos hablando de María José Cantudo, una de las artistas más icónicas de España. Siempre ha mantenido muy buena relación con los medios y en una ocasión pidió que no le tratasen como si fuese una diva. “Yo musa del destape no he sido nunca. El destape empezó después de que yo hiciera ‘La trastienda’, que no era una película de destape. Yo he hecho grandes películas, con grandes directores y actores”, dijo en una de sus entrevistas. Sin embargo, tiempo después sí reconoció que había usado su nombre para pedir ayuda.

María José Cantudo tuvo un accidente doméstico bajando las escaleras. No quería pisar a su perra, intentó esquivarla y no supo donde pisar. Todo esto acabó mal: con la actriz en el suelo y pidiendo ayuda al 112. Cuando desveló qué le había pasado admitió que utilizó su fama para conseguir una reacción inmediata. Mantuvo una conversación que hoy sigue dando mucho de qué hablar. Cantudo es una gran estrella y sabe entretener a la audiencia mejor que nadie.

La llamada de María José Cantudo

María José conmocionó a los espectadores de ‘Sálvame Deluxe’ cuando explicó que se preocupó mucho cuando se vio tirada en el suelo. Reconoció que tuvo miedo, de hecho se puso tan nerviosa que dijo haber llamado al 11888, en lugar de al 112. ¿Cómo fue esta conversación? Ahora nos parece que tiene un punto de humor, pero en su momento estuvo cargada de dramatismo porque la actriz estuvo muy asustada. “Soy María José Cantudo y me estoy muriendo”, le dijo a su interlocutor.

La artista recordó este episodio con una voz firme, pero no pudo evitar que los colaboradores de ‘Viernes Deluxe’ bromeasen con la situación. Ahora que el programa nocturno termina para siempre están saliendo a la luz los mejores momentos y este es uno de ellos.

El secreto de Cantudo

Está claro que a Cantudo nunca le ha hecho falta ninguna anécdota para llamar la atención. Siempre sabe cómo entretener al público y eso se paga. En esa misma entrevista admitió que había ganado mucho dinero. Los colaboradores recordaron que era la actriz mejor pagada de su época, pero hay más.

“Es lógico que una mujer que desde los quince años ha trabajado tanto como yo tenga ahora un dinero. Si luego encima es decoradora más. Yo soy como un albañil. Igual cogía una casa buena que estaba destrozada, cogía un buen maestro de obras y en dos o tres años sacaba una casa maravillosa. Luego, podía vender esa casa por el doble o más de lo que me había costado comprarla”.