Podría decirse que María José Cantudo no está atravesando su mejor momento en el ámbito personal. Poco antes de dar el pistoletazo de salida a sus 71 años, la actriz se ha sincerado al máximo en su reaparición televisiva por vía telefónica en Madrid Directo Flash, un programa en el que Francine Gálvez ejerció como perfecta maestra de ceremonias para intentar que la invitada sacara su lado más personal. Y lo consiguió.

Para contextualizar a la audiencia, la artista explicó que las distintas complicaciones que había sufrido en su salud no le habían ayudado a sentirse mejor. Unos durísimos varapalos por los que llegó a pedir al Cristo de Medinaceli su pronta recuperación, algo que aún no está en el aire ya que ha confesado no tener un diagnóstico claro: “Llevo tres meses bastante mal. Me puse las vacunas, y al ponerme la última me miraron la sangre y me llamó la doctora diciéndome que estaba bien, pero le conté que me salió un bulto enorme y tengo la pierna que me quema. El bulto es grande, rojo y me han dado antibiótico”, señalaba. Un malestar que ha ido in crescendo desde el momento en el que se percató de esa nueva reacción en su cuerpo: “Al día siguiente la pierna estaba fatal y me fui a urgencias. Me dieron más antibiótico hasta que me llevaron en una ambulancia al hospital, me abrieron el bulto un mes después y no salió nada porque era muy duro. Ahora me están haciendo muchas pruebas”, admitía, intentando tranquilizar a unos espectadores y familiares en alerta tras estas circunstancias. “Ahora me están haciendo un reconocimiento enorme por los daños en el estómago, iba a hacerme una gastroscopia pero antes fui a ver al Cristo. He tenido que estar prácticamente sin mi familia, y ahora vamos a ver de dónde venía el bulto”, zanjaba, viendo así la luz al final de un túnel que parecía interminable.

Después de esta conversación, era la propia Cantudo quien compartía un fragmento de la entrevista a través de sus redes sociales para escribir lo siguiente: “He estado unos meses bastante pachucha, pero no he querido decir nada hasta ahora, para no preocupar a mi familia y a mis amigos. Ya van mejor las cosas y estoy en buenas manos. Como el otro día me pillaron las cámaras de Telemadrid y me pidieron entrar por teléfono lo conté ya tranquilamente”. Pero su discurso no quedó ahí, y también quiso dar más detalles sobre este bache que tanto la ha afectado: “Tengo un proyecto precioso que he estado haciendo mientras estaba malita y va a encantar a todas las mujeres que se lo pongan, se van a acordar de mí cada vez que se sientan guapas y estén maravillosas. Os prometo que cuando esté terminada la colección yo voy a ir y voy a hablar con vosotros”, finalizaba, dejando entrever que esta nueva iniciativa mucho tenía que ver con el ámbito estilístico y estaba haciendo que María José tuviera más esperanza que nunca.