Así esta el mítico DVD de ‘Los Serrano’: no te pierdas el increíble cambio de Adrián Rodríguez

¿Qué ha pasado con Adrián Rodríguez desde que ya no sale en televisión? El joven ha encontrado una gran fuente de ingresos en las redes sociales y se ha registrado en OnlyFans, una plataforma destinada a vender contenido para adultos. Saltó a la fama bajo el apodo de DVD, un mítico personaje de la serie ‘Los Serrano’ que se ganó el corazón de todos y que llegó a lo más alto gracias a su formidable talento en el mundo de la música. En la actualidad mantiene una relación sentimental estable con la artista Susy G y han sacado una canción juntos que promete devolverle a primera línea mediática.

«Últimamente todo lo que se escucha es reggaeton y trap, así que es algo como fresco y diferente», declara Susy cuando le preguntan pro este proyecto. «Me encanta hacer todo con él, así que trabajar y grabar esta canción ha sido una experiencia muy bonita», añade durante la última entrevista que ha concedido. Según cuenta, ha dado de lado su carrera como actriz para centrarse en los sueños de Adrián e intentar triunfar encima de los escenarios para iniciar una nueva etapa.

Adrián Rodríguez prueba suerte en los concursos

Adrián Rodríguez intervino en ‘Sálvame’ para reconocer que se había quedado estancado como actor. Después de triunfar en ‘Los Serrano’ ocupó un papel protagonista en la mítica serie adolescente ‘Física o Química’, pero más adelante estuvo un tiempo sin encontrar ningún proyecto interesante. Lo último que hizo fue ‘El Chiringuito de Pepe’ en Telecinco, cadena que le contrató para participar en ‘Supervivientes’. El problema es que el concurso fue muy duro para él y tuvo que dar marcha atrás, algo que empeoró todavía más su situación.

El actor y cantante también ha formado parte de programas tan famosos como ‘Tu cara me suena’ o ‘Pasapalabra’, incluso tuvo su propio grupo en el reality ‘Pequeños gigantes’. Lo ha intentado todo para triunfar en la pequeña pantalla y ahora está muy centrado en sus objetivos personales. Según contaron en la revista ‘¡HOLA!’, pretenden pasar por el altar

Adrián Rodríguez ha superado una depresión

DVD recuerda con mucho cariño su paso por ‘Los Serrano’, pero no todos sus retos profesionales han acabado igual. «Pasé una época en la que me enganché a la fiesta y estaba un poco disperso», responde cuando le preguntan por su caída al vacío. «Después de mi abandono de ‘Supervivientes’ caí en una depresión y eso se juntó con la adicción a la fiesta. No te voy a decir adicción a un tipo de droga porque no procede, pero sí me pasé y me perdí».

Una deuda de 40.000 euros

Adrián se vio obligado a estar en ‘Supervivientes’ porque tuvo una deuda de 40.000 euros con Hacienda. El problema es que recibió un castigo económico porque se vio obligado a abandonar el concurso por cuestiones psicológicas. «Participé en ‘Supervivientes’ porque era una oportunidad y me apetecía, pero yo no estaba a lo que tenía que estar. Estaba más pendiente de lo que ocurría en España, de las deudas y porque no me gestioné muy bien en su momento», comenta para que nadie piense que se marchó de Honduras por capricho.