Así es por dentro la impresionante casa de Chenoa: su terraza te dejará sin palabras

Chenoa y Miguel Sánchez no están atravesando por un buen momento, pero la cantante ha roto su silencio para dejar claro que la situación todavía no está perdida. Ha reconocido que se han separado de forma temporal y asegura que no se esforzará por esconder lo que está pasando. Sin embargo, promete que en ningún momento se han planteado firmar los papeles del divorcio. Entonces, ¿por qué ya no viven juntos? Fuentes cercanas aseguran que llevan en crisis un tiempo y desde hace tres meses el urólogo abandonó la casa que compartía con la artista.

Chenoa se instaló en Madrid hace más de dos décadas por motivos profesionales. Cuando conoció a Miguel Sánchez decidieron irse a vivir juntos, pero cada uno ha conservado su propia casa. Antes de entrar en detalles debemos recordar que la presentadora de ‘Operación Triunfo’ lleva seis años viviendo en un piso situado en Majadahonda, una de las zonas más exclusivas de Madrid donde viven otros artistas conocidos. ¿Por qué se decantó por este sitio? Encontró una vivienda con una terraza impresionante.

La terraza de Chenoa te dejará sin palabras

Chenoa siempre ha sido prudente con su vida privada e intenta guardar las distancias para no involucrarse en escándalos innecesarios. Sin embargo, cada vez tiene más confianza con sus seguidores y por ese motivo comparte algunos detalles de su impresionante piso. La estancia más fotografiada es el salón y la terraza, una zona en la que la cantante pasa mucho tiempo. Está muy bien decorada y tiene varios rincones que le permiten desconectar de su ajetreada agenda laboral.

Otra de las zonas más especiales en la casa de Chenoa es la cocina. Está completamente equipada y decorada en tonos marrones y blancos. La ex de David Bisbal se siente orgullosa del espacio que ha creado, por eso publica tantas fotografías. De un tiempo a esta parte se ha dado cuenta de que es una privilegiada porque el público sigue sus pasos con entusiasmo y le apoya en los momentos importantes, como por ejemplo durante su separación de Miguel Sánchez.

Chenoa conserva un recuerdo de Miguel Sánchez en su casa

Gracias a las imágenes que ha compartido Chenoa en su cuenta de Instagram sabemos que tiene un cuadro especial. Se trata de una foto suya con Miguel Sánchez. Según contó hace unos meses, es uno de sus «rincones preferidos». ¿Qué habrá pasado ahora? Todo hace pensar, siguiendo las últimas declaraciones que ha dado, que no se ha deshecho de este recuerdo. La presentadora insiste en que todavía hay esperanza y asegura que no descarta darle una nueva oportunidad a Miguel.

El pintor preferido de Chenoa

Chenoa tiene colgado en su casa un cuadro pintado por Gabriel Victorio Bernabéu, su artista preferido. La cantante tiene mucha personalidad y el piso que ha compartido con Miguel Sánchez durante seis años lo demuestra. Es una casa que mezcla varios estilos: el nórdico y el industrial. Las paredes son de ladrillo y hay detalles especiales en las estancias donde la presentadora pasa más tiempo, como la terraza o el salón. Sin olvidarnos de la cocina, que es amplia y luminosa. ¿Volverá a ser feliz aquí junto al urólogo?