David Bisbal aclara por qué no incluyó a Chenoa en su documental

El estreno del documental de David Bisbal el pasado mes de octubre levantó de nuevo la polémica en torno a la figura del cantante al conocerse que no había incluido en este proyecto su historia de amor con Chenoa de una manera directa. Si bien es cierto que la cinta, que gira en torno al 20 aniversario del almeriense en la industria musical, muestra unos pocos minutos acerca de su vida personal, sobre todo centrándose en su actual esposa, Rosanna Zanetti, lo cierto es que pasa de largo el romance que vivió con su compañera de Operación Triunfo. Ante las críticas despertadas en este sentido, el cantante ha salido al paso este mismo martes explicando que si tomó esta decisión fue porque siempre ha intentado preservar su intimidad.

David Bisbal junto a Rosanna Zanetti / Gtres

«Es muy difícil meter una vida entera en 95 minutos, pero, sobre todo, es un documental que habla de mi sueño musical y vosotros sabéis que soy un artista que siempre he huido de la polémica, por lo tanto no es sorprendente que haya querido hacer un trabajo por ese camino», decía ante los micrófonos de Gtres cuando era preguntado por las partes personales de su vida que se habían omitido en este trabajo. En el documental, David Bisbal hace un repaso por sus inicios en la academia de Operación Triunfo, los profesionales que le acompañaron durante su trayectoria profesional, el desarrollo de su carrera artística y los éxitos conseguidos a lo largo de los años, aunque también deja espacio para su familia donde destaca una emotiva secuencia con su padre, enfermo de alzhéimer.

«Es un documental que a mí personalmente me encanta porque está hecho desde el cariño y desde el respeto. Le costó más quizá hacerlo a mi familia porque siempre ha estado detrás de bambalinas, pero es cierto que mi sueño les pertenece. Y ha sido muy bonito hacerle ver a la gente que a mí me abraza la música, pero en la vida de cualquier persona hay un sueño y todos luchamos por él, y mantenerlo es igual de difícil», aseguraba. En cuanto al momento que comparte con su padre, que ya se ha convertido en viral, David Bisbal destacaba que le había impresionado cómo lo había acogido la gente en sus casas.

«El momento con mi padre ha sido muy emotivo, me ha sorprendido mucho que la gente lo haya recibido como si fuese el hijo o el padre de todas las familias. Es la realidad. Eso está ahí fuera y nosotros tenemos que seguir luchando para ayudar a los demás. Os agradezco que os haya enternecido y os hayáis visto reflejados en esa historia», decía durante la gala de los ‘Premios al Hombre del Año’ de la revista Esquire. «Yo siempre he sido muy celoso de mi vida privada, pero creo que mostrarla de una manera natural y, sobre todo, con respeto, preservando la intimidad de quiénes más me importan que son mis hijos, creo que la gente lo ha recibido muy bien», agregaba.

Chenoa / Gtres

Por este motivo, sorprendía que no hubiese hablado, de forma clara, sobre la relación que mantuvo con Chenoa. En su lugar, el almeriense solo toca el tema de la artista asegurando que enamorarse en la academia de OT, como le ocurrió a él, era algo que «le podía haber pasado a cualquier persona». Sin embargo, no pronuncia ni una sola vez el nombre de su expareja ni se refiere a su polémica ruptura de manera directa. En el documental tan solo aparece un vídeo donde se deja claro que «David Bisbal confirmó primero desde Venezuela» que su relación sentimental con la mallorquina había terminado. Ante esta coyuntura, Chenoa era preguntada hace solo unas semanas al respecto pero, lejos de dar su opinión, destacó simplemente que no había visto el documental.