Así es el coche más grande del mundo: un ‘hummer’ dubaití de más de cinco metros de alto

Cuando alguien piensa en un coche grande se le viene a la mente un todoterreno convencional. Vehículos 4X4 que pueden atravesar campos y todo tipo de terrenos escabrosos a parte de circular por carreteras. Ahora bien, existe uno que más que un todoterreno parece un tanque, de hecho es más grande que un blindado. Se trata de un todoterreno de la marca Hummer que mide 5,8 metros de alto.

Dubai Rainbow Sheikh’s giant Hummer H1 “X3” is three times bigger than a regular Hummer H1 SUV (14 meters long, 6 meters wide, and 5.8 meters high). The Hummer is also fully drivable

