Así es Ana, la hija más desconocida de Bertín Osborne que arrasa en sus negocios

Ana es la hija de Sandra Domecq y su segundo marido, Bertín Osborne, es el padre de sus hermanas Alejandra, Eugenia y Claudia. La joven se adaptó perfectamente a la nueva familia que crecía fruto del amor que estos dos famosos se procesaban. La desaparecida Sandra Domecq dejó huella en una joven que arrasa en sus negocios más allá de la fama de su padrastro y hermanos se ha sabido hacer un hueco en un mundo de lo más competitivo.

La hija más desconocida de Bertín Obsborne, Ana, arrasa en sus negocios

Bertín Osborne y Sandra Domecq fueron una pareja de lo más fuerte, criando de forma ejemplar a todas sus hijas. Ana Cristina era hija del segundo marido de la desaparecida Sandra que se adaptó perfectamente a la sombra de sus hermanas famosas. La fama de Bertín Osborne estuvo presente.

La pequeña de la familia es toda una artista. Ha pintado sobre telas obras realmente increíbles como el vestido que su propia hermana lució orgullosa. Tal como explicaba Claudia enseñando su vestido con un estampado pintado a mano por Ana Cristina: “El vestido que llevé estaba diseñado por mi hermana Ana Cristina, tanto el diseño del estampado como el patrón en sí. He de decir que me salvó la vida porque últimamente me cuesta mucho encontrar algo que me guste y este vestido era perfecto. Y además hecho con amor”.

Las Osborne son sus grandes apoyos que no dudan en darle la publicidad que necesita para su negocio. De momento, no se dedicará a las prendas de ropa, pero si a su faceta más artística, exponiendo sus diseños y mostrando su arte al mundo. La pequeña tiene muy claros sus objetivos profesionales.

Entretelas será la primera exposición de la pequeña de la familia que ha explicado que: “estoy viendo aún cómo enfocarlo. Estoy más centrada en diseñar las telas que la ropa, aunque no descarto sacar alguna cosita para que mis telas vean la luz. Pero poco a poco… ¡Primero la exposición en septiembre!”.

En unas semanas se podrá ver el talento de la hija más desconocida de Bertín Osborne, de hecho, no es ni de su familia, tiene un vinculo con sus hermanas y su desaparecida exmujer. El éxito parece llamar a su puerta de forma inminente ante una exposición que puede ser la puerta de entrada a una importante colección de ropa que la catapultará a lo más alto.