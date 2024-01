¿Quiénes son Arón Piper y José Manuel Poga? Todo sobre sus vidas y sus carreras

Esta noche ‘El Hormiguero’ vuelve a poner su alfombra roja para recibir a dos invitados muy importantes: los actores Arón Piper y José Manuel Poga. Ambos están inmersos en un proyecto que promete marcar un antes y un después en la historia del cine. Han protagonizado ‘El Correo’, un thriller en el que Piper interpreta un personaje apasionante. Se mete en la piel de un joven atrapado por una organización internacional de blanqueo de dinero. Este empieza a crecer y sus ambiciones son cada vez más grandes, por eso termina teniendo problemas con las personas que le han contratado.

Pablo Motos siempre se rodea de los famosos del momento. Esta semana es muy importante para el programa y ha conseguido convencer a estrellas tan destacadas como Sofía Vergara. La mítica actriz dio una entrevista muy sincera en el famoso espacio de Antena 3 y ahora Aarón Piper seguirá sus pasos. El joven saltó a la fama a raíz de su papel protagonista en ‘Élite’, una famosa serie adolescente que le situó en el foco mediático y que le convirtió en una estrella inalcanzable.

El actor ha firmado contratos muy interesantes. No tiene una relación fluida con la crónica social, por eso es tan interesante el paso que ha dado junto a Pablo Motos. Se expondrá delante de los espectadores de Antena 3 en uno de los programas más vistos de la televisión. El formato siempre consigue liderar su franja horaria, de ahí que sea una oportunidad perfecta para aquellos rostros conocidos que estén buscando dar publicidad a sus proyectos.

José Manuel Poga repite en ‘El Hormiguero’

José Manuel Poga ha ganado una gran repercusión mediática a raíz de sus últimos trabajos en la industria del cine. Su nombre ha llegado a Netflix y hay muchos directores que han caído rendidos a sus encantos. Ha trabajado con Úrsula Corberó, una de las actrices más deseadas de España. Ahora tiene una nueva oportunidad para brillar y lo hará junto a Arón Peter. No es la primera vez que José Manuel se sienta con Pablo Motos, ya se ha divertido con las hormigas de Antena 3 en otra ocasión.

‘El Correo’ es una de las grandes apuestas de la temporada. La película viene pisando fuerte gracias a las campañas publicitarias que han organizado sus actores. José Manuel Poga da lo mejor de él en cada proyecto y la última vez que estuvo en ‘El Hormiguero’ desveló cual había sido su momento más embarazoso. Según contó, no se sintió cómodo al grabar su primer beso en la gran pantalla y su sorpresa fue que al final los directores decidieron fulminar esta escena.

Arón Piper da visibilidad a la salud mental

El protagonista de ‘Élite’ ha ganado mucha repercusión mediática. Es consciente de que su nombre está en boca de todos y aprovecha esta oportunidad para dar visibilidad a las causas que considera justas. En 2022 dio una entrevista en ‘Esquire’ y aseguró que estaba deseando visitar un psicólogo que le ayudase a solucionar sus cuentas pendientes.

«En breve iré al psicólogo, tengo ya ganas», empezó diciendo. «Nunca he ido. Bueno, un día fui a una sesión pero no hubo conexión y creo que debe haberla con una persona que va a ser de tu máxima confianza, ¿no? Ando siempre tan liado que no encuentro el momento, pero es una tarea pendiente. Tengo una amiga que es psicóloga en la Seguridad Social y me dice que es un horror, que están desbordados, son tan pocos Ojalá se prestara más atención a la salud mental».

Estas palabras alcanzaron una gran repercusión y ayudaron a dar normalidad a un asunto que todavía es un tabú para muchos. De un tiempo a esta parte Piper se ha situado en una posición privilegiada para luchar por aquellas causas que considera justas.

José Manuel Poga tiene un buen compañero

Si José Manuel Poga quiere triunfar con ‘El Correo’ podrá hacerlo sin problema porque cuenta con una gran compañía. Dejando a un lado su faceta como músico, Arón Piper es un gran actor y lleva trabajando en la industria desde los 15 años. «Estoy construyéndome una carrera artística, una trayectoria. Estoy en los inicios, pero mi intención es forjarla de por vida. No sé por dónde me llevará. Puede que un día se acabe mi buena racha, pero ahora mismo no pienso en eso porque trabajo 24/7 todo el mes», explicó en el medio citado anteriormente.

Tiene mucha experiencia y esto ha terminado beneficiando a su nivel de vida. Sin ningún tapujo, aseguró que era una persona muy generosa porque no terminaba de comprender el valor del dinero. «Soy un despreocupado con el dinero. Desde pequeñito he tenido que esforzarme por entender el valor del dinero, porque para mí no tenía mucho valor. Siempre que un amigo me ha pedido pasta, siempre se la he dado sin problema», declaró cuando le preguntaron por su patrimonio.