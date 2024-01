El alucinante cambio de Alba Casillas desde que debutara en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

La primera vez que escuchamos hablar de Alba Casillas fue en 2016, cuando empezó a trabajar en el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ para intentar conquistar al influencer Julen de la Guerra. Desde entonces su vida ha dado un giro de 180 grados y su aspecto físico también. Cuando llegó a Telecinco lucía una melena castaña y un rostro ligeramente infantil, pero poco a poco fue encontrando su propio estilo. Su rostro ha experimentado una evolución notable y ahora está en boca de todos tras su presencia en ‘La isla de las tentaciones’. La joven aceptó la propuesta del formato, pero en el último momento se encontró con un problema: su novio no quería participar.

Las redes sociales han cargado contra ella y le han señalado por forzar a su pareja. Alba tiene mucha experiencia en los medios de comunicación y está acostumbrada a lidiar contra este tipo de escándalos. En su momento, cuando salió la luz que era prima de Iker Casillas, también tuvo que tomar una decisión. Es cierto que también tiene gente que aplaude sus pasos, pero en general debe tener mucho cuidado porque el público no mira con buenos ojos algunos de sus comportamientos, como por ejemplo la actitud que ha tenido con su novio en el programa presentado por Sandra Barneda en República Dominicana.

Alba Casillas ha roto su silencio a través de las redes sociales y ha dado explicaciones para intentar que las críticas se corten cuanto antes. «No es por ser una flipada, pero a mí me han llamado para participar en las seis ediciones anteriores y no he ido en ninguna y he tenido otras parejas. ¿Por qué no he ido antes y sí he ido en esta? Porque si hubiera obligado a alguien hubiera obligado a los ocho con los que he estado antes», ha empezado diciendo.

El explosivo cambio de Alba Casillas

A raíz de las palabras de Alba, los espectadores de Telecinco han empezado a investigar en su pasado y se han dado cuenta de que el paso de los años ha jugado a su favor. Ahora tiene un aspecto mucho más explosivo. Ha encontrado un estilo que cuadra perfectamente con su personalidad y que le ha ayudado a convertirse en la creada de contenido más famosa del momento. Tanto es así que ha utilizado sus redes sociales para quejarse y para explicar que en ningún momento obligó a su pareja a formar parte del casting de ‘La isla de las tentaciones’.

La influencer ha reivindicado su popularidad y ha recordado que es ella la famosa, pero promete que este aspecto no ha jugado en contra de su pareja. «Me parecen unos personajes los que dicen que he obligado a alguien a ir. Que la conocida sea yo no significa que yo haya obligado a nadie», empieza diciendo. «Me parecen lamentables los comentarios esos de que yo quería tele y mi novio no, ¿perdona? Hemos ido los dos, con lo cual algo habrá querido, digo yo».

Alba Casillas explica su última polémica

La prima de Iker Casillas no tenía tanta popularidad desde que participó en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ intentando enamorar a Julen de la Guerra, pero insiste en que su objetivo nunca ha sido llamar la atención a través de escándalos o de mentiras. Cuando le preguntan si está motivada por intereses mediáticos no tiene ningún problema en responder: «Eso es como todos los que vamos. Si vamos a la tele es porque queremos tele. Nadie va engañado, que luego el agobio le pueda a ciertas personas al verse allí eso es ajeno».

Cuando empezó a trabajar en televisión, Alba era una chica tímida y con el paso del tiempo ha ganado confianza. A modificado el estilo de su vestimenta, el tipo de maquillaje que usa y su rostro es mucho más explosivo. Su atractivo físico le ha abierto las puertas de Instagram y gracias a esto colabora con muchas marcas que se han interesado en ella para patrocinar productos y nuevos proyectos.

Alba se siente orgullosa de sus operaciones

El cambio físico de Alba Casillas no ha sido algo casual. Es fruto de un proceso medido y estudiado. La creadora de contenido no se avergüenza y reconoce abiertamente que se ha sometido a varios retoques estéticos para cambiar aquellos rasgos que no le hacían sentirse cómoda.

Según ha contado ella misma, piensa que hace años tenía «cara de acelga, pelo de Dora la exploradora, cejas depiladas con cuchilla, labios que parecían una grapadora y dientes separados en los que me entraba una botella de agua grande». Ahora ha dejado atrás todo esto y se ha posicionado como una de las famosas más deseadas de Telecinco, aunque antes también era bellísima para muchos.

Su relación con Iker Casillas

Alba Casillas es prima de Iker Casillas: su padre es hermano del padre de Iker. Pero lo más importante es que nunca se ha aprovechado de esto para ganar repercusión en la pequeña pantalla. A pesar de que el secreto no tardo demasiado en ver la luz, la joven se ha esforzado para que sus apellidos se queden al margen de sus proyectos mediáticos, aunque es imposible dejar de hablar de este tema en determinadas situaciones.

Hay que recordar que el exmarido de Sara Carbonero siempre ha sido muy prudente a la hora de hablar de su vida privada, de ahí que la irrupción de su prima en los medios de comunicación fuese un tema tan sonado.