Alerta sanitaria: retiran 23 marcas de chocolate negro en los supermercados y piden no consumirlas

El chocolate negro aparentemente más sano es el foco de una alerta sanitaria que advierte de los peligros de consumirlo, ante un mayor riesgo de cáncer al contener metales pesado. Un análisis de varias marcas de chocolate negro ha dado unos resultados alarmantes, ante la alta presencia de metales dañinos para la salud como el cadmio y el plomo. Un resultado que ha dejado en shock a todos aquellos que lo usaban en postres pensando que podrían cuidarse un poco más, el efecto es todo lo contrario.

Read the full investigation into dangerous heavy metals found in dark chocolate on our site: https://t.co/xr7rDplS7I

— Consumer Reports (@ConsumerReports) December 15, 2022