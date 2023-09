Alerta: una endocrina explica a Chicote que el pez mantequilla puede causar fuertes indigestiones

La doctora Blanca Olivan, endocrina del Hospital Universitario Puerta de Hierro, le explicó al chef Alberto Chicote los peligros que oculta el consumo de pez mantequilla para el organismo humano. El escolar negro, así se llama este conocido pescado utilizado en platos de cocina japonesa, posee un alto contenido en grasas que nuestro cuerpo no puede digerir. «Puede producir en algunas personas, que no en todas, trastornos gastrointestinales que no lo producen otros peces», explicó Olivan.

Según argumentó la doctora al famoso cocinero este tipo de trastorno produce una diarrea muy característica. «Un poco similar al líquido de las latas de mejillones», dijo la experta ante la sorpresa de Chicote. Además explicó que para evitar este tipo de intoxicaciones lo que hay que hacer es «retirar la piel del pescado y la grasa visible» y procurar no consumirlo crudo sino cocinado y que una vez cocinado «el líquido sobrante no se debe cocinar».

Ahora bien, a pesar de las recomendaciones médicas este tipo de pescado suele consumirse crudo al haberse extendido por todo el mundo las prácticas de la cocina japonesa. ¿Cómo podría prepararse entonces el pez mantequilla? Una de las formas es usar la técnica del sashimi y únicamente se diferencia del sushi en en que el sashimi no lleva arroz y sí pescados frescos y crudos.

Esta técnica japonesa consiste en cortar el pescado en trozos que sean del tamaño de un bocado, así el comensal se los puede meter en la boca con los palillos de una sola vez, lo que hace que comerlos sea más fácil. Las porciones suelen ser rectangulares y se toman solas o bien aliñadas con alguna salsa, como la salsa de soja.

Al ser un plato que tiene como protagonista el pescado crudo, es imprescindible que compres el mejor que te puedas permitir y congelarlo siempre previamente para evitar riesgos alimentarios ya que no lo vas a cocinar.

Pasos para preparar sashimi fácilmente

Lo primero que tienes que hacer es elegir el pescado. Los pescados más habituales para hacer sashimi con salmón, atún, pez limón, pez mantequilla o corvina. En general, te sirve cualquier pescado del que se pueda sacar un lomo con ventresca para hacer el corte. Retira la piel del pescado elegido y coloca el lomo sobre una tabla de cortar para poder laminarlo bien. Para preparar sashimi debes cortar siempre en dirección contraria a la veta, en porciones que no tengan más de medio centímetro de grosor para que no sea molesto comerlas de un bocado. Ve colocando las porciones en un plato, bandeja o donde lo quieras servir, unas láminas sobre otras para que la presentación quede más bonita. Si vas a añadir salsa, puedes hacerlo individualmente a cada porción o bien de forma general una vez que las has colocado todas.