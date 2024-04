Alejandro Sanz muestra su lado más solidario y visita a una fan en el hospital: «El mejor día de mi vida»

Alejandro Sanz tiene 55 años y lleva cantando desde 1988. Toda la vida. Pero todavía hay muchas cosas que no se conocen de él y recientemente ha salido a la luz una información que le sitúa en una posición privilegiada. Además de ser una estrella internacional, Alejandro tiene una parte muy humana que acaba de demostrar con una de sus fans.

La protagonista de esta noticia se llama Belén Domínguez y lamentablemente hace unos meses le diagnosticaron lesión en la médula de carácter tumoral por la que ha perdido la movilidad y sensibilidad. La joven sevillana se ha llevado una gran alegría mientras estaba ingresada en el hospital. Alguien llamó a su puerta y resultó ser el intérprete de ‘Amiga mía’.

Alejandro Sanz está en el centro de la noticia debido a las informaciones que le han relacionado con Mónica Cruz, la emblemática hermana de Penélope Cruz. Siempre ha sido muy reservado con su vida privada y ha intentado que nadie cruce ciertas líneas, aunque tampoco quiere esconderse y hay muchas pistas que invitan a pensar que vuelve a estar enamorado. Después de atravesar una etapa oscura que quiso compartir con sus seguidores de X (antiguo Twitter), los buenos sentimientos han llegado a la vida del cantante. Esa es la razón por la que ha querido compartir su felicidad con Belén, una seguidora que en estos momentos necesita mucho ánimo.

«Los sueños sí se cumplen. Alejandro Sanz me sorprendió abriendo la puerta de mi habitación para hacerme feliz y demostrar que nada es imposible. Fue el mejor día de mi vida y nunca lo voy a olvidar. Sobran las palabras», ha escrito la joven visiblemente emocionada en sus redes sociales. «Gracias eternas a Pepe Barroso por hacer mi sueño realidad y a Marta Barroso por estar siempre a mi lado y querer por encima de todo mi felicidad». El artista no se ha quedado callado y ha lanzado una promesa después de hacerse público lo que ha pasado.

Alejandro Sanz seguirá en contacto con sus seguidores

Alejandro es plenamente consciente de que a Belén le queda un largo camino por delante, así que se ha comprometido a seguir en contacto con ella. Ha respondido a la fotografía que ha publicado en sus redes sociales y le ha dicho: «Cariño, el lunes voy a verte otra vez. Te llevo una cervecita y mis ganas de estar contigo. Te quiero Belén, mucho. No puedes ser más bonita». Gestos como este han convertido a Sanz en una de nuestras estrellas más queridas. Su fama ha cruzado fronteras y también es un rostro muy seguido en Latinoamérica.

El amigo especial de Mónica Cruz ha sido galardonado recientemente con el Premio Beato de Liébana al Entendimiento y la Convivencia, en reconocimiento a sus esfuerzos por promover una sociedad más integrada y unida. Lo cierto es que su trayectoria está repleta de éxitos, por eso llamó tanto la atención cuando publicó un mensaje en su cuenta de X reconociendo que estaba viviendo un momento oscuro. Fueron muchos los que se solidarizaron con él, como por ejemplo la presentadora y periodista Ana Rosa Quintana.

«Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido», declaró Alejandro cuando se dio cuenta de la repercusión de sus palabras. «Yo intenté sincerarme y lo escribí porque lo sentía así y fue muy bello. Después salieron otras cosas… ruido. El ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa. Muchas gracias a todos».

Alejandro Sanz ha superado su mal momento

Alejandro Sanz dejó atrás la discreción para admitir que necesitaba ayuda. Lo hizo para lanzar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que estaban viviendo una situación similar, pues es consciente de que la vida no es fácil y sabe que sus fans también tienen problemas. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado», empezó diciendo. «A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil». Y para terminar se solidarizó con todos lo que estaban sufriendo una crisis personal: «Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual».

Afortunadamente Alejandro Sanz ha logrado dejar atrás la tristeza. En parte es gracias a la etapa que está viviendo junto a Mónica Cruz. Cuando salió a la luz que necesitaba ayuda nadie sabía que se había separado de Rachel Valdés, la última pareja estable que tuvo antes de conocer a la hermana de Penélope Cruz. También se llegó a decir que su situación financiera no era buena, de hecho se especuló con la posibilidad de que hubiera vendido su finca de Extremadura, que es la joya de su patrimonio. Por suerte todo esto forma parte del pasado y el artista ahora tiene capacidad para ayudar a sus seguidores.