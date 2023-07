La AEMET no tiene miramientos: llegan fenómenos extremos a España a partir de hoy

La AEMET no ha dudado en advertir de la llegada de los fenómenos más extremos a partir de hoy en España. Los expertos en el tiempo tienen muy claro que lo que va a llegar a nuestro país. Estamos ante una serie de elementos que están afectando de lleno a nuestro día a día, olas de calor y tormentas que llegan de forma inesperada. La previsión de lo que queda de verano no es nada buena, la AEMET no tiene miramientos en advertir sobre lo que nos espera.

Llegan fenómenos extremos a España a partir de hoy: La AEMET no tiene miramientos

Durante la última semana de julio (sobre todo los primeros días) el calor dará una tregua en la mayor parte del país, con temperaturas inferiores a lo normal para la época, salvo en el Mediterráneo e islas. No esperamos apenas lluvias, salvo en el Cantábrico y alguna tormenta. pic.twitter.com/lva5T0w9AH — AEMET (@AEMET_Esp) July 21, 2023

La previsión del tiempo está en el orden del día ante unas cifras que nos afectan a todos. Estamos ante un verano que nos está marcando de cerca, si en 2022 sufrimos las consecuencias de unas temperaturas por encima de lo normal. En este 2023 no nos salvaremos de ese calor extremo.

Las altas temperaturas han sido hasta la fecha las protagonistas, aunque no única y exclusivamente de este mal tiempo. Las tormentas también han acabado siendo las protagonistas en el verano más lluvioso de los últimos tiempos. Según la AEMET lo que nos espera en este final del verano puede ser terrible.

Las redes sociales se han convertido en el lugar en el que la AEMET ha dado datos sobre la previsión de estas semanas: “Durante la última semana de julio (sobre todos los primeros días) el calor dará una tregua en la mayor parte del país, con temperaturas inferiores a lo normal para la época, salvo en el Mediterráneo e islas. No esperamos apenas lluvias, salvo en el Cantábrico y alguna tormenta.”

Pero será mejor que no nos confiemos, el mes de agosto empezará con algunas novedades importantes: “Con la llegada de agosto regresará el ambiente cálido por el suroeste, aunque aún en zonas del norte peninsular probablemente seguirá fresco. Las lluvias, en principio, serán escasas, como corresponden a la época.”

Por lo que será mejor prepararnos de nuevo para un calor que se convertirá en una auténtica pesadilla si tenemos en cuenta la época del año en la que nos encontramos. Estamos ante la canícula que va desde el 15 de julio al 15 de agosto, lo peor de esta temporada, el calor más extremo puede llegar en cualquier momento.