La AEMET está muy preocupada con lo que llega a España: este fenómeno puede afectar a nuestra salud

Están muy preocupados los expertos de la AEMET con lo que llega a España, podrá incluso este fenómeno afectar a la salud de las personas. Vivimos unos momentos en los que todo es posible, una primavera incierta que nos puede afectar de lleno.

Esta semana hemos llegado a unas cifras que son especialmente complicadas y que nos empujan a descubrir un verano que se adelanta en el tiempo. Lo que llega podría ser incluso peor en muchos sentidos. Toma nota de la dura previsión de la AEMET.

Muy preocupada está la AEMET con lo que llega a España

España se prepara para un nuevo cambio, un giro radical que puede acabar con la buena salud que habíamos tenido. Quizás nadie hubiera esperado que en este mes de junio tuviéramos que hacer frente a una situación anómala que puede ser la que marque la diferencia en todos los sentidos.

De las altas temperaturas de estos días, pasamos a un marcado descenso de las cifras que nos dejan en un fin de semana muy distinto a estos días que hemos vivido. No ha durado lo suficiente o no lo hará, ya que mañana viernes, los termómetros seguirán altos, pero eso no quiere decir que debamos dejar a un lado esta previsión del tiempo.

Las alertas se activan para proteger a los más vulnerables, las personas mayores y los niños que necesitan estar especialmente hidratados. Algo que quizás se conseguirá mejor si estamos pendientes de esta previsión. Se avecina un cambio de rumbo para el que debemos estar también listos.

De esta subida anómala que hemos tenido esta semana pasaremos directamente a un descenso que ha acabado siendo lo que marque un antes y un después. Un cambio para el que debemos estar listos. Será un marcado descenso que puede traer esos resfriados, pero también dolores de cabeza que pueden estar muy marcados.

Esta situación se puede estar alargando en el tiempo y causando estragos, estaremos ante una DANA que afectará a algunas zonas del país. Estas lluvias abundantes pueden ser las que nos hagan sufrir las consecuencias de esos resfriados que pueden llegar a ser especialmente peligrosos. Especialmente en los sectores más vulnerables, debemos estar preparados para afrontarlos. Toma nota de la previsión del tiempo que la AEMET se encarga de explicar para prevenir a la población.

Este fenómeno puede afectar a nuestra salud

Tanto si tenemos en mente superar las altas temperaturas, como si no nos gusta la lluvia intensa, estos días debemos estar preparados para todo. Lo que llega puede causar estragos en los centros de salud. En especial de cara al fin de semana y esta recta final de esta tímida ola de calor, mucho cuidado.

A partir de mañana el tiempo empieza a cambiar: «Se prevé que una baja atlántica se acerque a la Península desde el suroeste, dejando un predominio de cielos nubosos, principalmente con nubosidad de tipo medio y alto, que será menos abundante en el tercio oriental, así como en Baleares. Asimismo, se darán cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas en el Cantábrico, norte de Galicia y áreas del extremo suroeste peninsular. No se descarta chubascos aislados y tormentas ocasionales afectando al cuadrante noroeste y extremo norte peninsular desde primeras horas, que tenderán a intensificarse y generalizarse por la tarde, especialmente en el extremo noroeste con probabilidad de llegar a fuertes e ir con granizo en el sur de Galicia y entorno cantábrico occidental, sin descartarse en áreas aledañas. Se espera que durante la tarde las precipitaciones se extiendan, aunque de forma menos intensa, a áreas de Extremadura y Andalucía occidental. En Canarias la cola de un frente asociado a la propia baja dejará cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en las más orientales».

Pese a la llegada de lluvias, debemos estar muy atentos ante las altas temperaturas: «Probables bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular. Del mismo modo, es probable la presencia de calima en la Península y Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en ambos archipiélagos, sur de Cataluña, Galicia y área cantábrica, descendiendo en el resto, notablemente en Andalucía. Las mínimas descenderán en Andalucía occidental, Alborán, Cantábrico y en torno del Ebro y sistema Ibérico. Predominarán los ascensos en el resto, más acusados en el oeste peninsular. Se prevé que puedan superarse los 35 grados en amplias zonas del centro y nordeste peninsular».

Por último, el viento hará acto de presencia en algunos puntos del país: «Predominio de vientos de componentes sur y oeste en el cuadrante suroeste peninsular, Alborán y Canarias, y de las componentes norte y este en el resto. Se prevén intervalos de fuerte en litorales del noroeste de Galicia, también posibles en los del sureste peninsular, así como en el norte de Mallorca al final».