La AEMET confirma el palo y avisa: las lluvias fuertes vuelven a España y ya hay día para lo peor

Las lluvias fuertes vuelven a España ya hay día en el que se confirma el palo, la AEMET no tiene ninguna duda de lo que nos está esperando. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. El cielo nos guarda más de una sorpresa inesperada en esta primavera en la que todo puede acabar siendo posible.

Es momento de confirmar el palo que tenemos por delante y con la mirada puesta a un cambio de tendencia después de unos días de sol intensos. Estas vacaciones tenemos que empezar a ver llegar una novedad importante que podría acabar siendo lo que nos dará una novedad que, sin duda alguna, nadie hubiera esperado. Los propios expertos de la AEMET no paran de darnos algunos detalles que tiran por tierra la esperada previsión de un tiempo que podría acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que volvemos íntegramente a la rutina. Lo haremos con un palo enorme que estos expertos no dudan en advertir.

Confirma el palo y avisa la AEMET de lo que nos espera

Es importante estar pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente será lo que nos marcará de cerca. Con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días de vuelta a la rutina.

Estos días en los que realmente puede convertirse en un momento que puede ser esencial. Un fenómeno que puede acabar generando algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos dará en algunos elementos que pueden acabar siendo claves.

Una novedad importante llega en estos días en los que realmente nos afectará después de vivir una primavera que puede gestionar algunos detalles que, sin duda alguna tendremos en mente. Este tipo de elementos que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Este palo nos hará despedirnos en este día en el que la lluvia puede convertirse en un elemento que acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Las lluvias fuertes vuelven a España y ya nos preparamos para lo peor

Nos prepararemos para lo peor, las fuertes lluvias vuelven a España y ya deberemos empezar a tener en mente algunos cambios que hasta el momento no sabíamos. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tal y como nos explican en la previsión de la AEMET: «La formación de una baja fría aislada al suroeste de la Península, con un previsible carácter estacionario, dejará cielos muy cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, especialmente en el cuadrante suroeste. Se espera que las precipitaciones puedan ser persistentes y sin descartar que sean puntualmente fuertes en el interior del sudoeste y acompañadas de tormenta. Las precipitaciones pueden extenderse a zonas aledañas del centro peninsular. En el resto de la Península y Baleares se esperan cielos con abundantes nubes medias y altas. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles en medianías y cumbres.

Se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. Se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, puede dar lugar a chubascos de barro».

Siguiendo con la misma explicación: «Descenso de las temperaturas en el centro y oeste peninsulares, que puede ser notable para las máximas en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. En el tercio oriental y Baleares, ligeros ascensos, más acusados para las mínimas y pocos cambios en el resto. En Canarias, descenso de las máximas, y pocos cambios en las mínimas.

Vientos de componente sur y oeste, en general flojos a moderados, que serán más intensos y con posibles rachas muy fuertes puntuales en la meseta sur durante la tarde de origen convectivo. En los litorales mediterráneos y Baleares predominará el viento flojo de componente este, moderado en el litoral sudeste. Poniente en Alborán. Viento del norte moderado en Canarias tendiendo a arreciar y rolar a noroeste».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones puntualmente fuertes (superiores a 15 mm/h) y acompañadas de tormentas en el interior del suroeste peninsular. Posibles rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en la meseta sur de origen convectivo. Descenso notable de las temperaturas máximas (mayor a 6 grados) en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta».