La AEMET confirma lo que todos temíamos: estos son los lugares dónde va a nevar en Nochevieja

Los expertos de la AEMET miran al cielo y a sus mapas del tiempo para saber en qué lugares va a nevar en Nochevieja. Navidad nos ha permitido conseguir cierta estabilidad a la hora de vivir unas jornadas de celebración, pero cuidado porque se acerca un nuevo cambio de ciclo que no podemos evitar. El anticiclón se marcha con la luna llena y lo hace de tal forma que puede traernos lluvias, frío y como es habitual en esta época del año, nieve. Esta es la dura previsión de nieve para Nochevieja en estas zonas.

Estos son los lugares dónde va a nevar en Nochevieja

La lluvia que puede llegar de forma inesperada en estas zonas de España, puede convertirse también en nieve, si tenemos en cuenta que el país estará en gran parte bajo cero. Lo que nos espera puede ser algo muy distinto a lo que hemos vivido en la primera parte de las fiestas de Navidad, según los expertos.

Desde el canal de El tiempo nos han dado una previsión muy exacta de la última semana de diciembre y del año en el que vemos llegar la lluvia, pero también la nieve a determinados puntos del país. Los expertos no dejan de mirar a unos mapas del tiempo que pese a estar expuestos a cierta variabilidad son cada vez más exactos.

Tocará preparar el abrigo ante la llegada de un frente que se presenta como uno de los más fríos del año. El mal tiempo será una realidad a la que tenemos que enfrentarnos en estas jornadas que nos rodean y golpean de lleno. España podría vivir una nevada que dé inicio al nuevo año 2024.

La AEMET confirma lo que todos temíamos

Los expertos tienen claro que hay algunos puntos donde puede nevar en estos días que despiden el año y dan la bienvenida al siguiente. Tal y como advierten los expertos: “A día de hoy, no hay previsión de nevadas en ningún punto del país hasta que finalice el año 2023. Tras el paso del frente que cruzaría la península el día 1 de enero de 2024, podrían llegar algunas nevadas. Sería el martes 2 de enero cuando tras el frente bajarían las temperaturas y la cota de nieve.”

Antes de que acabe el año podemos tener algunas nevadas puntuales en determinados puntos del país: “No se esperan nevadas significativas a lo largo de esta semana. El frente que llegará el día de Nochevieja, podría dejar algunos centímetros en la Cantábrica a partir de los 1.100 metros. Tanto el día 1 como el día 2 de enero, podría nevar débilmente en la Cantábrica y en Pirineos.”

La capital de España estará a salvo de una dura previsión de nieve que no le afectará, por lo que las campanadas podrán desarrollarse con total normalidad. Los expertos lo tienen claro: “La previsión de nieve en Madrid nos indica a día de hoy que no se espera que nieve en Madrid antes de que acabe el año. ¿Nevará después en Madrid? Los modelos no apunta a que se produzcan nuevas nevadas en la sierra madrileña en la primera semana del año 2024.”

Tocará esperar para ver la nieve en determinados puntos de España, ante un año nuevo que parece que traerá consigo el frío y este fenómeno que hasta la fecha parecía casi residual. El mal tiempo acabará imponiéndose en un inicio de temporada en el que todo puede ser posible. De momento quizás despidamos el año con el paraguas, pero no por culpa de la nieve.