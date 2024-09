AEMET confirma una DANA: frío, lluvia y viento dominarán los próximos días

Confirma la peor de las noticias posibles la AEMET, llega una terrible DANA que traerá frío, lluvia y viento que nos dominarán los próximos días. Ha llegado la antesala de un otoño que parece que llegará antes de lo que esperamos estos días de septiembre. Llegan momentos de relativa estabilidad en la que debemos empezar a visualizar una serie de problemas que acabarán siendo una dura realidad. Salir de casa con esas lluvias abundantes propias del otoño, acabará siendo algo para lo que debemos prepararnos.

El frío es quizás el peor de los enemigos ante una situación que parecerá que acabará siendo una dura realidad. Son tiempos de cambios para los que debemos estar preparados, de una forma o de otra, toca ver qué nos depara el paso del tiempo. Por lo que, debemos visualizar esta transformación que quizás hasta ahora no habíamos visto. Los expertos de la AEMET llevan tiempo alertando de lo que puede pasar esta temporada, si miramos al cielo, nos esperan algunos cambios que quizás no esperaríamos que son una realidad. Nos despedimos del verano y abrazamos el otoño con los brazos abiertos.

Llega una nueva DANA en los próximos días

Lo que parecía imposible se ha convertido en una realidad, afrontamos una serie de cambios importantes que acabarán marcando un antes y un después. Por lo que, al final, lo que necesitamos es empezar a crear una serie de detalles que acabarán marcando el curso de estos días.

Tenemos por delante un septiembre que parece que está dando más guerra de lo que nos imaginaríamos, con una inestabilidad que hacía años que no veíamos. Sin duda alguna, debemos empezar a ver llegar una situación que quizás nos acabe sorprendiendo y se convierta en una dura realidad.

Pasaremos de las olas de calor a llevar la chaqueta, prácticamente tendremos que despedirnos de unos cambios que han acabado siendo los que marquen estas próximas jornadas. No solo la chaqueta nos acompañará, también la lluvia y el viento serán los que nos acompañarán estas jornadas.

Son fenómenos más propios del otoño que del verano que se ha visto durante estos días, por lo que tenemos que estar pendientes de cada uno de esos detalles que van de la mano. Nos espera una intensa previsión del tiempo que debemos conocer en primera persona de la AEMET.

Llega frío, viento y lluvia, según esta previsión de la AEMET

La AEMET ha empezado a lanzar una serie de alertas ante la llegada de una nueva DANA que golpeará con fuerza una importante parte del país. Ha llegado un cambio radical para el que quizás no estábamos preparados, pero se convertirá en una realidad que debemos empezar a cuidar.

La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias: «Se prevé que el extremo norte peninsular quede bajo la influencia de un flujo húmedo del norte que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos y lluvias débiles, afectando al área cantábrica, que no se descartan también en el norte de Galicia, Pirineo occidental y norte del sistema Ibérico. Asimismo, también existe posibilidad de algún chubasco ocasional en el este de Cataluña y Baleares. Por otro lado, se prevé que una DANA se aproxime al oeste peninsular que, si bien no se espera deje un alto impacto, sí es probable que favorezca el desarrollo de nubosidad de evolución en amplias zonas del interior y sureste peninsular, sin descartar del todo algún chubasco o tormenta aislada en zonas del oeste del Sistema Central, Montes de Toledo, sierras del sureste y sur de la Comunidad Valenciana. Se espera nubosidad baja en el norte del archipiélago canario, sin descartar precipitaciones débiles en las de mayor relieve, y predominio de cielos poco nubosos con nubes altas en el resto del archipiélago. Son probables nieblas matinales en la cordillera Cantábrica, norte y este de la meseta Norte, valle del Segura y litoral atlántico de Cádiz».

Siguiendo con la misma previsión: «Predominarán los descensos térmicos en el tercio norte peninsular y área mediterránea, con aumentos en el resto. Las mínimas aumentarán en ambas mesetas, Pirineos, sistemas Central e Ibérico y Canarias, predominando descensos ligeros en el área cantábrica occidental y en la mayor parte del área mediterránea. Soplarán alisios en Canarias con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Vientos de componente norte en la mitad norte peninsular y norte de Baleares, llegando a intervalos fuertes del oeste en litorales del Cantábrico oriental y de noroeste en Ampurdán y, con rachas muy fuertes, en el bajo Ebro. Vientos del oeste en el cuadrante suroeste, Alborán y Estrecho, también con posibles intervalos de fuerte en este último caso. Flojos variables en el resto». Tocará empezar a preparar la ropa de otoño para estos días que están por llegar.