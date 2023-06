Adiós a ‘La que se avecina’: se acabó para siempre y la audiencia en shock

‘La que se avecina’ es una de las series más queridas de la televisión. Lleva en antena 14 temporadas y los espectadores han empatizado con muchos personajes, por eso siempre que pasa cualquier cosa se genera tanto revuelo. Al llevar tanto tiempo se han publicado noticias de todo tipo, incluso se ha llegado a decir que hay “una maldición en la serie” porque han fallecido muchos actores. En esta ocasión no vamos a hablar de un suceso así, pero si ha pasado algo que entristecerá a los fans: una actriz está a punto de salir de la mítica ficción.

No es ningún secreto. Los cambios que han experimentado Alberto y Laura Caballero, los directores de ‘La que se avecina’ no han convencido al público. La última temporada ha sido bastante diferente, faltan muchos personajes e incluso ha cambiado el escenario. Según ha salido publicado, los responsables del proyecto se han dado cuenta y han decidido dar un nuevo giro. Una de las estrellas de la serie no será testigo del mismo porque ha desvelado que dentro de poco abandonará el proyecto.

Carlota Boza abandona la serie

‘La que se avecina’ ha ido perdiendo a sus grandes actores por diferentes motivos, algunos realmente trises. Por ejemplo José Luis Gil no puede seguir rodando porque sufrió un ictus en 2021 y todavía se está recuperando. Otros no quieren regresar a la serie porque tienen otros proyectos, como es el caso de Vanesa Romero. “No volveré a ‘La que se avecina’ porque estoy embarcada en otros proyectos y no podría compaginarlos con las largas sesiones de trabajo de la serie”, explicó en su momento. Pero, ¿qué le ha pasado a Carlota Boza?

Carlota lleva desde el inicio de la serie, es una de las grandes protagonistas y tiene un papel muy especial porque creció delante de los espectadores. Sin embargo, ahora ha anunciado que dejará de trabajar con sus compañeros muy pronto. “Me quedan dos telediarios”, ha comentado al respecto. ¿El motivo? Lleva demasiado tiempo interpretando el mismo personaje. No es la única que termina cansada, por ejemplo Antonio Pagudo decidió marcharse porque necesitaba aires nuevos.

La actriz se sincera

Los fans de ‘La que se avecina’ ya han recibido esta noticia y se han lanzado a las redes para mostrar su descontento. Carlota, que también se llama así en la serie, es una pieza esencial para el funcionamiento del proyecto. Nadie quiere que se vaya, pero la decisión está tomada. “Yo la verdad es que no lo exteriorizo mucho con las personas. Lo que suelo hacer es pintar, escribir o estar con los gatos. Cuando estoy triste abrazo a los gatos”, explica cuando le han preguntado por sus sentimientos. Reconoce que no le gusta compartirlos.

¿Cómo es trabajar en ‘La que se avecina’?

Es evidente. Trabajar en una serie de estas características requiere mucho esfuerzo, por eso Calota Boza no es la única que se niega a volver. Cristina Medina también abandonó el proyecto y reconoce que de momento no tiene pensado regresar. “Ahora mismo no te puedo decir lo que va a pasar dentro de un año, pero me da la sensación de que no voy a volver. Puedo hacer algún capítulo, pero volver allí todos los días un chorro de horas no. Ahora mismo no me apetece”.