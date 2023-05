Adiós a Jesús Vázquez: ¿es el final del presentador de Telecinco?

La verdad siempre termina viendo la luz. Hasta hace poco había muchas dudas sobre el futuro de Jesús Vázquez en Telecinco, pero ya está todo resuelto. El presentador guarda silencio, pero fuentes de total solvencia han explicado qué está pasando. ¿Han despedido a Vázquez? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta que lleva vinculado a Mediaset desde 1990. Es cierto que hubo un periodo de ocho años que se paseó por otras empresas, pero después regresó por todo lo alto.

Están cambiando muchas cosas. Durante el mandato de Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, todo estaba muy claro. Dicen que sus presentadores preferidos eran Emma García y Jesús Vázquez. Eran de los pocos que tenían el puesto asegurado. Prueba de ello es que cuando no funcionaba el programa que estaban presentando lo cambiaban por otro. No estaban nunca en el banquillo. Recordemos que Emma García dejó ‘MYHYV’ porque empezó a bajar y tomó las riendas de ‘Viva la Vida’, que era de Toñi Moreno y generaba muy buena audiencia.

Resolvemos el misterio

Jesús Vázquez no está despedido de Telecinco, todo lo contrario. Sigue siendo un rostro muy importante para Mediaset. Es cierto que el último programa que ha presentado, ‘The Bachelorette’, no ha funcionado como estaba previsto, pero eso no quiere decir que le hayan castigado. Su contrato sigue vigente y le están buscando un nuevo formato. Debe ser paciente. En estos momentos hay un gran revuelo en la cadena y todavía tienen que ajustarse muchas piezas del puzzle. Lo único que está claro es que el puesto de Vázquez se mantiene intacto.

¿Cuál es su secreto? Lleva más de 30 años delante de las cámaras y el público no se ha cansado de él. Los expertos en televisión aseguran que es infinitamente más complicado mantenerse que llegar y Jesús ha conseguido las dos cosas. ¿Cómo lo ha hecho? Yendo con la verdad por delante. Ha dado varias entrevistas hablando de su carrera e incluso de su vida privada. Siempre ha dicho que nadie le ha regalado nada. Antes de triunfar se trasladó a Madrid para construir su futuro. Sus inicios no fueron fáciles. Asegura que dormía en el sillón de uno de sus amigos.

Jesús Vázquez ya sabe qué hacer con su dinero

Llevar desde 1990 triunfando en la pequeña pantalla tiene sus beneficios. Jesús Vázquez ha logrado amasar una gran fortuna a lo largo de estos años y ya sabe qué hará con ella: gastársela. Disfrutará de su dinero al lado de su marido y lo que le sobre lo donará. Eso es lo que confesó durante una de sus entrevistas más personales. No tiene hijos y piensa que lo mejor es que su patrimonio ayude a gente que lo necesita. Todavía falta mucho para eso. Vázquez está en plena forma y además se conserva estupendamente.

Qué hace mientras no está en Telecinco

Jesús Vázquez disfruta del apoyo de su marido. Es anónimo y nunca sale en los medios, por eso se conocen pocas cosas sobre él. Vázquez fue uno de los primeros homosexuales en casarse. Él luchó para que el gobierno legalizara el matrimonio homosexual. Para él no era importante pasar por el altar, pero entendía que otros homosexuales sí querían hacerlo. Luchó por ellos. En esta causa, como en muchas otras, contó con la ayuda de su pareja. Mientras Telecinco le encuentra un nuevo programa se está dedicando a disfrutar de su compañía.