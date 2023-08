Adelgaza 50 kilos comiendo lo que le gusta y se salva de una muerte segura. Sin renunciar a ninguna de sus comidas favoritas, un hombre de 38 años que había luchado con su peso durante la mayor parte de su vida logró perder más de 100 libras. Cuando sólo tenía 15 años, Chris Terrell, de Jonesboro, Arkansas (EE.UU.), vio cómo la báscula alcanzaba los 180 kilos. Pasó años probando varias soluciones rápidas para perder el peso extra, pero no pudo seguir adelante con las dietas hasta que la muerte de su padre en 2019 lo obligó a tomar una decisión que le cambiaría la vida.

Una historia de superación que no tiene que ver con seguir una dieta estricta o restrictiva y sí con el hecho de darse cuenta de un estilo de vida que para nada era saludable.

Tras morir su padre, Terrell decidió dejar de hacer dietas restrictivas y buscar una respuesta práctica a su problema con la comida y con su peso: «Como nunca me enfrenté al motivo principal, cada vez que perdía peso, siempre lo recuperaba. Siempre ganaba peso porque era la misma persona que cuando comencé», explica a Business Insider.

Al final, Terrell decidió revertir las decisiones que había tomado y que lo llevaron a su estilo de vida poco saludable. Se describió a sí mismo como un «adicto al trabajo», rara vez se movía, se quedaba despierto hasta las 2:30 todos los días, miraba televisión o jugaba videojuegos y comía constantemente comida «basura».

También reconoció que estaba insatisfecho tanto con su trabajo como con su relación, por lo que renunció a ambos.

La dieta y la técnica que siguió Terrell

Terrell decidió llevar un registro de cuándo y cuánto comía , pues era consciente de que limitar ciertos alimentos o adoptar dietas de moda ya no le funcionaba. En lugar de pensar en perder 100 libras en unos pocos meses, su objetivo era perder menos de dos libras por semanas.

Después de dos años y medio de dedicación, Terrell ha perdido más de 56 kilos, pero aún debe tener cuidado de no volver a ganar peso, dado que admite que siempre va a tener esa lucha interna con la comida.

De hecho, ante cualquier exceso comiendo en el que pueda volver a caer, se dice a sí mismo: «Sírvete mucho menos de lo normal y, cuando termines, espera unos minutos y, si todavía tienes hambre, regresa y come más», explica a The New York Post. Con esta técnica, el único momento en el que se permite exagerar es en días festivos, como el Día de Acción de Gracias, como lo hace la mayoría de los estadounidenses.

«Sabía que me comía mis sentimientos, pero no me di cuenta de lo mal que estaba hasta que tracé esa línea en la arena y dije: ‘Cada vez que cruzo esa línea, tengo que descubrir por qué la cruzo’», explica.

Llevar un diario y analizar sus acciones hizo que este esfuerzo final por perder peso fuera un éxito, pero no fue una solución rápida ya que tuvo que profundizar en su mente.

“Por eso fueron necesarios dos años y medio. Y he tenido algunas recaídas», admitió Terrell. Sin embarg, a pesar del largo viaje y los obstáculos, Terrell finalmente mantiene un peso saludable del que está orgulloso y ha decidido contar su historia para ayudar a otros.