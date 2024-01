Acusan a Suso Olivares, de ‘La isla de las tentaciones’, de violar a una menor

Suso Olivares, un tentador de la 4ª edición de La isla de las tentaciones, se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel por la presunta violación de una menor en Puerto Rico. El tentador ya fue condenado por maltrato a su pareja el pasado mes de noviembre.

Olivares reconoció que maltrató a su ex pareja sentimental, la modelo Paola López, con la que tiene un hijo en común. Fue la propia modelo la que compartió en sus redes sociales los malos tratos que recibió por parte del ex tentador durante el tiempo que duró su relación.

«Voy a compartir algo difícil. Desde abril de 2023 mi relación de pareja empezó a deteriorarse. Sufrí maltrato, humillaciones y coacciones que soporté en silencio», dice la modelo en su publicación, donde asegura que además el ex tentador también la engañó con varias mujeres: «A pesar de que ya se me había faltado al respeto anteriormente con otras mujeres durante la relación», asegura.

Pese a ello, la joven considera que lo peor no fue el engaño con otras mujeres, sino el maltrato que sufrió por parte de su pareja sentimental. «El 20 de julio de 2023 mi pareja me agarró del cuello y me tiró a la cama tratando de asfixiarme con un paño», cuenta la ex pareja de Suso, que además indica que grabó el momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paola López (@paolalopez659)

Aunque después de ese hecho la modelo denunció a su ex pareja, finalmente se arrepintió y retiró la denuncia. Pero el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde condenó al ex tentador por un delito de maltrato en el ámbito familiar el pasado mes de noviembre.

Según ha informado Canarias 7, el propio Suso reconoció los hechos, asegurando que a las 14:00 horas tuvo una discusión con su pareja y «con ánimo de menoscabar la integridad física» de Paola, y «mientras se le acercaba de forma agresiva, le propinó golpes en la espalda».

La Fiscalía acabó reduciendo la pena a 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, la privación del derecho de tenencia y porte de armas por 16 meses, así como una orden de alejamiento con su ex pareja.

Agresión sexual a una menor

Ahora, este mismo medio asegura que Suso Olivares también se enfrenta a una petición de condena de 11 años de cárcel por, presuntamente, haber violado a una menor de 17 años y nacionalidad holandesa en un pub de Puerto Rico en abril de 2018.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso dicho medio, sobre las 00:30 horas del 30 de abril de 2018, la víctima acudió a un pub puertorriqueño en compañía de sus amigos, allí conoció a Suso -y a un amigo de este- con los que estuvo «bailando buena parte de la noche» hasta que uno de ellos -Miguel Ángel L.A.- le propuso acompañarla al baño.

Ella se negó, pero horas más tarde este «accedió al aseo» y actuó «con claro propósito libidinoso y lascivo». «La empujó contra la pared y cerró la puerta, después de lo cual comenzó a besarla, le retiró el pantalón y las bragas y le introdujo primeramente los dedos y luego sus genitales en la vagina» a pesar de la negativa de la joven.

Una vez que éste se marchó del baño, la joven procedió a salir, pero no llegó a hacerlo, puesto que Suso Olivares la empujó de nuevo «al interior del baño de mujeres, cerró la puerta, le bajó los pantalones y la ropa interior e igualmente la penetró vaginalmente, pese a la negativa reiterada de esta».

Durante el tiempo que duró la presunta agresión, Olivares grabó a la menor en su teléfono móvil sin el consentimiento de la menor, y sólo accedió a borrarlo «a cambio de practicarle una felación». La vista tendrá lugar el próximo 3 de junio.

Su paso por ‘La isla de las tentaciones’

Suso Olivares pasó por La isla de las tentaciones durante la 4ª temporada del programa de Telecinco. Fue, además, uno de los principales protagonistas de la edición debido al -corto, pero intenso- romance que protagonizó con la influencer Rosario Matew.

Fue uno de los pilares de Rosario dentro del programa, con el que le fue infiel a su entonces pareja sentimental, tras protagonizar un par de besos dentro de la villa. Aunque la relación no fue a más, Suso protagonizó alguno de los momentazos del programa durante su emisión.

Eso sí, el canario no ha sido el único ex tentador que se ha enfrentado a la justicia por un delito de este tipo. Carlos Algora, concursante de la 3ª temporada del reality, fue detenido y puesto a disposición judicial después de ser acusado de participar en una presunta violación múltiple en una fiesta ilegal.