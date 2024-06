El acercamiento de Sofía Suescun y este concursante de ‘Supervivientes’ que Kiko Jiménez no esperaba

La segunda gala de ‘Supervivientes All Stars’ en Telecinco ha desencadenado una serie de acontecimientos sorprendentes que han dejado a los espectadores y a los propios protagonistas con la boca abierta. Entre las imágenes más comentadas de la noche, destacan las que muestran el sospechoso acercamiento entre Sofía Suescun y Abraham García, algo que sin duda Kiko Jiménez, pareja de la influencer, no esperaba presenciar desde el plató.

La tensión era palpable cuando se emitieron las imágenes de la conversación entre Sofía y Abraham. Todo comenzó con un tono aparentemente inofensivo, pero rápidamente subió de tono. «¿Qué hacías mirándome mientras dormía?», preguntó Sofía a Abraham. A lo que él respondió con un halago directo: «Estás guapa hasta durmiendo».

La respuesta de Sofía fue igualmente intrigante: «Te noto algo como que… No sé». Abraham, sin perder el ritmo, lanzó una declaración audaz: «Puede ser que esté enamorado de ti». Recordemos que el modelo ha entrado soltero y ya en el aeropuerto de Madrid, antes de viajar a Honduras, no descartó vivir un romance con alguna de sus compañeras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supervivientes (@supervivientestv)

El intercambio de palabras no se quedó ahí. Abraham continuó preguntándole a Sofía si echaba de menos a Kiko después de casi una semana separados: «¿Le echas de menos ya?». La respuesta de Sofía, un simple y dubitativo «bueno…», dejó a todos desconcertados, incluido Kiko, quien observaba desde el plató.

Kiko Jiménez responde

Las palabras y los gestos de complicidad entre Sofía y Abraham no sentaron bien a Kiko Jiménez. En particular, le molestó que Abraham mencionara la reciente operación de nariz de Sofía para insinuar que Kiko no la quiere bien. «No le doy ninguna importancia, pero hay algo que me choca: el comentario de que no le quiero bien por lo de la nariz. Nosotros nos queremos muy bien», afirmó Kiko con determinación.

Kiko continuó defendiendo su relación con Sofía, subrayando la confianza mutua que tienen. «Para Abraham, desde el primer minuto, está siendo su objetivo. Se ha confundido, tenía que haber ido a ‘La Isla de las Tentaciones’ de tentador. Están en ‘Supervivientes’ y lo que está haciendo en todo momento es tentarla. Yo creo que son buenos amigos. Sofía y yo confiamos mucho el uno en el otro y tenemos una relación muy sana», explicó al respecto.

La opinión de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, preguntó a Kiko si le había gustado la actitud de Abraham. «En parte los veo compenetrados y de buen rollo y eso allí se agradece, pero esos comentarios están feos por intentar malmeterle sobre mi y sobre nuestra relación cuando ella está segurísima de lo nuestro», contestó Jiménez.

Jorge Javier opinó que Abraham podría estar utilizando una estrategia. «Yo creía que era un juego, pero empiezo a creer que a Abraham le gusta de verdad Sofía», afirmó el presentador. Kiko, por su parte, advirtió que Abraham debería relajarse un poco. «La está intentando usar y creo que podría relajarse un poco», sugirió.

Kiko concluyó su intervención con una reflexión sobre su relación con Sofía y la actitud de Abraham. «Hay cosas por las que paso y otras cosas por las que no paso. No desconfío de Sofía, no soy celoso, tenemos una relación muy sana, yo soy igual siempre vacilando, pero Abraham, solo por tenerme un respeto a mi, debería levantar el pie del acelerador y no ser tan cantoso. Ese comentario me ha descuadrado. Pueden estar de risas y con piropos en un momento dado y yo lo puedo entender porque allí hay mucho tiempo libre, pero ese comentario me ha descuadrado».

Kiko está convencido de que Sofía no cruzará los límites, tanto es así que está dispuesto a casarse con ella cuando regrese de Honduras. Pero reconoce que el comportamiento de Abraham García le está resultando molesto. Es muy sincero y quiere que el público conozca sus sentimientos antes de que explote a través de las redes sociales

¿Habrá consecuencias en la pareja?

El vínculo entre Sofía Suescun y Abraham García ha generado muchas especulaciones sobre el futuro de su relación y la reacción de Kiko Jiménez. Mientras ‘Supervivientes All Stars’ sigue su curso, queda por ver cómo evolucionará esta dinámica y qué impacto tendrá en los concursantes y sus relaciones fuera del reality. La audiencia, sin duda, seguirá atenta a cada detalle de esta intrigante historia.

Hay muchos espectadores que se han posicionado al lado de Sofía porque consideran que Kiko Jiménez hizo lo mismo en ‘Gran Hermano VIP’. Recordemos que el andaluz tuvo un acercamiento muy estrecho con la modelo Estela Grande, quien por aquel entonces era mujer de Diego Matamoros. Entre ellos no pasó nada, pero crearon una amistad especial que hizo saltar todas las alarmas, tanto es así que Estela se terminó separando después del concurso.