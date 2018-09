Andy y Lucas reciben el apoyo de la madre de Diana Quer sobre el escenario

Andy y Lucas han decibido este fin de semana un importante apoyo a su iniciativa para pedir “Justicia ya” después de que la madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, censurase el uso de una imagen suya en un concierto. Se trata de la madre de Diana Quer, la joven que fue asesinada en agosto de 2016. Diana López Pinel se subió al escenario durante un concierto de los jóvenes en San Sebastián de los Reyes.

Este gesto por parte de la madre de Diana Quer supone un importante apoyo para la pareja de cantantes tras la polémica suscitada en los últimos dáis a raíz de las críticas de Patricia Ramírez por mostrar una imagen de su hijo: “¿Quién les ha dado permiso?”.

Lucas González, miembro del grupo, ha respondido “sorprendido” y “muy enfadado” por ese comunicado. “¡Qué vergüenza!”, replicó el cantante andaluz en un vídeo en su cuenta de Twitter en el que, tras pedir disculpas a los padres del pequeño, ha negado su intención de alinearse políticamente. “¡Pero si como músicos vivimos de los ayuntamientos!”, ha argumentado.

Y el apoyo de la madre de Diana Quer no es el único que han recibido en las últimas horas. En todo este revuelo, Itha Suárez, madre de Yéremi Vargas, ha querido lanzar un mensaje de apoyo al dúo, mostrando su agradecimiento por el apoyo incansable para que se haga justicia por su hijo: “Todo mi agradecimiento a los cantantes Andy y Lucas por sacar la foto de nuestro Yéremi con muchas otras víctimas. Ojalá todos fueran igual. Me encantaría que lo sigan haciendo. Gracias por no olvidarnos”.

El padre de Marta del Castillo ha retuiteado un mensaje en el que dan las gracias a Andy y Lucas por la emoción que genera la canción Pido la palabra: “Qué grandes sois coño. No e podido llorar y disfrutar más hoy. Esta canción, pasen los años que pasen siempre me emocionará. ¡Gracias por ser como sois!”. Andy y Lucas actuarán de manera gratuita esta noche en las fiestas de San Sebastián de los Reyes en Madrid, en la que será su primera actuación tras la polémica, por lo que tendremos que esperar a ver su reacción en la presentación de esta canción.

En el año 2010, los gaditanos lanzaron al mercado la canción Pido la palabra en la que recordaban y homenajeaban a Marta del Castillo, mostrando así su lado más comprometido con las causas sociales. Desde entonces, cuando presentan esta canción tan especial en cada uno de sus conciertos, Andy y Lucas mandan un mensaje de apoyo a todas las familias que se han visto afectadas por algún suceso de esta índole, como Sandra Palo, Diana Quer o Yéremi Vargas.