La serie nueva de ficción que arrasará en Netflix es de los creadores de ‘La casa de papel’ y se asemeja a la saga ‘Fallout’

Las plataformas de streaming van informando poco a poco de los estrenos y los rodajes para este año 2024. Netflix acaba de anunciar que ha comenzado el rodaje de la serie El refugio atómico que es un proyecto que cuenta con la dirección creativa de Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Los creadores de esta serie son los mismos que están detrás de una de las producciones más importantes de la plataforma La casa de papel. También son los responsables de producciones como Berlín y Sky Rojo. Según los primeros datos que tenemos de esta serie, se trata de un thriller apocalíptico parecido a la saga de videojuegos y futura serie de Prime Video Fallout. El refugio atómico va a ser una intensa y ambiciosa serie de ocho episodios cuya producción está a cargo de Vancouver Media.

Una Tercera Guerra Mundial a punto de estallar

Por lo que ha trascendido la serie El refugio atómico propone un escenario en el que la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar. Sus protagonistas son un grupo de multimillonarios que ha decidido refugiarse en Kimera Underground Park, un búnker de lujo.

Sobre esta empresa Kimera Underground Park ha trascendido que es una empresa de Ingeniería civil especializada en edificación singular y estructuras subterráneas dirigida por la ingeniera y arquitecta Minerva Palatchi. Según se explica en sinopsis de Netflix: «Actualmente se dedica a la construcción y operativa de búnkeres de lujo con capacidad para más de 100 huéspedes y con autonomía para sobrevivir hasta diez años».

Esta exclusiva ciudad subterránea cuenta con todas las comodidades inimaginables en un lugar de estas características como canchas de baloncesto, restaurantes, jardín zen, coctelerías, gimnasios y spas, entre otras. «A eso quedará reducida su mítica condición de privilegio: a ir adaptándose a vivir en un agujero de lujo, en un universo subterráneo lleno de enigmas en el que estallarán las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por una herida del pasado», se explica en la sinopsis que ha facilitado Netflix.

Los protagonistas de esta serie observan lo que está ocurriendo en el mundo desde esa exclusiva ciudad subterránea. El mundo está sufriendo un gran colapso, pero ellos no pueden hacer nada. Según la sinopsis de Netflix: “La serie explorará las dinámicas de poder, las relaciones interpersonales y los conflictos morales que surgen en este microcosmos, ofreciendo una reflexión sobre la condición humana frente a la catástrofe”.

Dentro del refugio las cosas no son tampoco sencillas y sus protagonistas tendrán que luchar en todo momento. La serie implanta la dinámica de juegos de ordenador como Fallout 3, en el que cada jugador entraba en el búnker como habitante e iba superando las crisis internar de cada refugio.

Una ambiciosa producción

La serie El refugio atómico va a ser una de las apuestas de Netflix para el próximo año y ha contado para la dirección con Jesús Colmenar, David Barrocal y Jose Manuel Cravioto.

El guion de El último refugio ha sido desarrollado por un equipo creativo que incluye a los propios Pina y Martínez Lobato, junto a David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega. Dado el equipo que se ha reunido para esta serie se presupone que tendrá la misma calidad que caracteriza a las producciones de Vancouver Media.

El reparto de El refugio atómico

Esta nueva serie de Netflix ha contado en su reparto con los actores Miren Ibarguren (Todos mienten), Joaquín Furiel (El reino), Natalia Verbeke (Una vida menos en Canarias) y Carlos Santos (El hombre de las mil caras).

También en el elenco de esta serie ha trascendido que van a estar los actores Montse Guallar (Sé quién eres), Pau Simón, Alicia Falcó (Las buenas compañías), Agustina Bisio y Álex Villazán (Alma), entre otros

Dada la diversidad de actores con las que va a contar el reparto de la serie El último refugio ya augura un posible buen resultado. Y además, la serie va a contar con una trama compleja en la que todos los actores van a tener que demostrar su experiencia interpretativa.

Además, de La casa de papel en Netflix se han estrenado otras producciones españolas en las que se combina la intriga y el thriller. También han triunfado ficciones en las que sus protagonistas tienen que sobrevivir tras un epidemia o una guerra mundial. Por ejemplo, las películas El hoyo (2019) y Nowhere (2023) o la serie The Last Of Us que se puede ver en HBO Max. Esta serie postapocalíptica se ha convertido en todo un éxito desde su estreno en enero de 2023 y sus seguidores están esperando con muchas ganas la llegada de su segunda temporada.

El último refugio es una de las apuestas de Netflix en un futuro junto con Superstar, la serie sobre la vida de Yurena que se está rodando en Basauri, The road trip o El Jardinero. También se va rodar pronto la tercera temporada de Machos, después del éxito de audiencia de la segunda entrega en Netflix.