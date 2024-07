Es adictiva: la serie de Netflix que mezcla fantasía y misterio y recomienda ‘Fotogramas’

Este verano estamos rescatando joyas de las plataformas de streaming y cada vez encontramos más películas, series y documentales que pueden ser perfectos para una tarde aburrida cuando aprieta el calor. Esta semana nos hemos fijado en Katla, una original serie de Netflix en la que se mezcla la fantasía, el suspense y el misterio y que ha conseguido un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Katla es una apasionante serie islandesa que se estrenó en 2021 y que solo cuenta con 8 episodios. Sorprende por su ritmo adictivo y es perfecta para un maratón de verano. Creada por Baltasar Kormákur (Everest) y Sigurjón Kjartansson, cuenta la historia de un pueblo situado cerca del volcán que entró en erupción hace un año y la mayoría de sus habitantes decidieron abandonar la zona. Todo cambia cuando de repente reaparece una mujer desaparecida hace mucho tiempo cubierta de ceniza.

Esta reaparición es el detonante para que comiencen a regresar otros habitantes del pueblo y nadie puede comprender lo que está pasando. Una miniserie a la altura de otras de éxito de Netflix como Gambito de dama, Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer o El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro. El efecto intriga con el que juega en todo momento la convierte en la candidata perfecta para ver todos los episodios seguidos en un maratón.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix Katla?

Esta serie de misterio cuenta las aventuras y desventuras del pueblo de Vik después de la explosión del volcán subglacial Katla un año antes. Los residentes han conseguido volver a vivir en paz, pero todo cambia cuando comienzan a aparecer personas desaparecidas que surgen de las profundidades.

Hay que tener en cuenta que la serie se basa en una amenaza real ya que se ha detectado un aumento en la actividad sísmica alrededor del volcán Katla desde la erupción de Eyjafjallajökull en 2010. En ese momento el problema con la ceniza del volcán obligó a cancelar más de 20.000 en Europa y a cerrar los aeropuertos y espacios aéreos dela mayor parte del norte y centro del continente.

La segunda erupción del Eyjafjallajökull arrojó unos 250 millones de metros cúbicos de ceniza volcánica a la atmósfera y la erupción del Katla se está esperando por el pueblo islandés. El Katla es uno de los volcanes más poderosos del sur de Islandia y ha hecho erupción unas 20 veces entre 930 y 1918 en intervalos de 13 a 95 años.

Desde el primer episodio de esta serie vemos que, aunque parece que estas personas han logrado rehacer sus vidas, en el fondo están atrapados en el pasado. La llegada de los reaparecidos afectará mucho a sus seres queridos porque muchas de las reapariciones son realmente imposibles.

Uno de los puntos fuertes de Katla es la elección de los personajes que sorprenden por su magnífica interpretación en todo momento. Los protagonistas de la serie se tienen que acostumbrar a una nueva realidad muy compleja y los interpretes bordan estos momentos tan complicados en los que no entienden nada de lo que está sucediendo.

Sus creadores logran una agobiante atmósfera que engancha al espectador desde el primer episodio y que le obliga a seguir viendo la serie. Otro de sus puntos fuertes es que al final de cada episodio normalmente se introduce una sorpresa, un cliffhanger de libro, para intentar enganchar al espectador para que vea el siguiente episodio.

El reparto de esta serie islandesa

Esta original serie islandesa está protagonizada por los actores Guðrún Ýr Eyfjörð que interpreta el papel de Gríma e Íris Tanja Flygenring, el de Ása. Además, en el reparto de esta serie están los actores Ingvar Sigurdsson como Þór, Aliette Opheim como Gunhild, Þorsteinn Bachmann como Gísli, Haraldur Stefansson como Einar o Sólveig Arnarsdóttir como Magnea.

Además, en el reparto de esta serie están también los actores Sólveig Arnarsdóttir como Magnea, Baltasar Breki Samper como Kjartan, Birgitta Birgisdóttir como Rakel, Björn Thors como Darri. Helga Braga Jónsdóttir como Vigdís, Guðrún Gísladóttir como Bergrún, Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir como Brynja, Hlynur Harðarson como Mikael y Valter Skarsgård como Björn, entre otros.

Esta serie islandesa ha sido creada por Sigurjón Kjartansson y Baltasar Kormákur que es un conocido actor, director y productor de cine y teatro islandés. El director de esta serie es conocido por su trabajo en ficciones como 101 Reykjavík, El mar, Everest o A Little Trip to Heaven. Su película Mýrin (El pantano) consiguió el Globo de Cristal en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary en 2007.

La ficción Katla es siempre una buena opción para los que están buscando series, películas y documentales para entretenerse las tardes de verano. Además de esta serie de misterio y ciencia ficción, se pueden encontrar otras similares como Dark, Equinox, La señal, Into The Nigt o The Rain. Series de misterio en las que situaciones poco normales le complican la vida a sus habitantes y tienen que encontrar recursos para volver a vivir con tranquilidad.