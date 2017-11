Nazis contra superhéroes en el nuevo crossover de The CW

¡Por fin ha llegado el momento de disfrutar del crossover más esperado de la temporada! Este siempre ha sido un formato muy popular entre las series de superhéroes emitidas en The CW. Arrow y The Flash inauguraron esta bonita tradición hace ya cuatro años, incluyendo en cada ocasión nuevos personajes y aventuras. Este año, aprovechando la presencia de cuatro títulos del género en la parrilla, la cadena ha organizado un evento sin precedentes, el más multitudinario y emocionante hasta la fecha.

DC’s greatest heroes unite in the 2-night crossover event, #CrisisOnEarthX, starting next Monday at 8/7c on The CW. pic.twitter.com/be9B3evofP

— The Flash (@CW_TheFlash) 20 de noviembre de 2017