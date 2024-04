Disfruta de las series que se estrenan del 29 de abril al 5 de mayo

El mes de abril se termina y llega por fin el esperado puente de mayo en el que podremos disfrutar de nuevas ficciones. Las plataformas de streaming estrenan del 29 de abril al 5 de mayo prometedoras series como Davos 1917, Fiasco, Matthew Shardlake, la temporada 3 de Hacks, Marbella, Star Wars: Crónicas del Imperio y Todo un hombre, entre otras.

Martes, 30 de abril

Davos 1917

La plataforma de streaming Filmin estrena esta serie suiza que ha sido considerada como la más cara de la historia. Un thriller de espías basado en hechos reales que gira en torno a una heroína que hará cualquier cosa por recuperar su independencia. Durante la Primera Guerra Mundial, una joven enfermera de Davos es reclutada por una maestra femenina en un juego de poder de alto riesgo que decide la guerra o la paz.

Fiasco

Netflix estrena esta serie protagonizada por un cineasta primerizo que se enfrenta a un rodaje desastroso y el equipo técnico lo graba todo. Al mismo tiempo se suceden diversos contratiempos, un chantaje y un sabotaje.

Miércoles, 1 de mayo

Matthew Shardlake

Disney+ estrena esta serie ambientada en 1536 protagonizada por el abogado Matthew Shardlake. Su vida da un vuelco cuando Thomas Cromwell le envía a investigar una muerte sospechosa en el remoto monasterio de Scarnsea. El engaño y la corrupción están a la orden del día y pronto queda claro que el asesinato no es el primero. Shardlake se ve envuelto en una red de mentiras que amenaza no solo su integridad, sino tambíen su vida. Basada en las novelas de misterio de C.J. Sansom.

Heeramandi

Netflix estrena esta serie protagonizada por Mallikajaan, una mujer que reina sobre las cortesanas. La aparición de una nueva contrincante amenaza su soberanía mientras se desata una rebelión en la India británica.

Acapulco Temporada 3

Apple TV+ estrena la tercera temporada de esta serie en que su protagonista Máximo adulto (Eugenio Derbez) regresa a un Las Colinas que ya no reconoce. En 1985, Máximo joven (Enrique Arrizon) continúa su ascenso por la escalera del éxito mientras pone en peligro las relaciones que tanto le había costado construir.

Jueves, 2 de mayo

Hacks Temporada 3

HBO Max estrena esta nueva temporada de nueve episodios que esta divertida serie. En esta nueva entrega se cuenta como un año después de su separación, Deborah Vance (Jean Smart) está en la cresta de la ola por el éxito de su especial de monólogos, mientras que Ava (Hannah Einbinder) busca nuevas oportunidades en Los Ángeles. En esta ocasión la serie contará con estrellas invitadas como Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher Lloyd o Tony Goldwyn.

Marbella

Movistar Plus+ estrena esta serie protagonizada por el conocido actor Hugo Silva que interpreta a César, un abogado guapo, rico, hedonista, egoísta y ambicioso. Este abogado para mantener su estatus tiene que lograr ser el mejor en los tribunales y el hombre que todos conozcan en las salvajes fiestas marbellíes, donde hacen negocios los grupos criminales. “César tiene muy claro que, para no tener problemas en la vida, hay que ser amigo de todos y no cruzar ciertas líneas. Pero cuando menos se lo espera, descubre que está en el ojo del huracán y quien necesita a un abogado que le salve es él mismo”, se explica en la sinopsis de esta serie.

Todo un hombre

Netflix estrena esta serie protagonizada por Charlie Croker (Jeff Daniels) que es dueño de un negocio inmobiliario. Un hombre que ya ha cumplido los sesenta y tiene una segunda esposa de solo 28 años. La vida de este triunfador se empieza a resquebrajar cuando descubre que no puede devolver el cuantioso crédito que pidió al banco para expandir su imperio de ladrillo. Croker inicia un descenso a los infiernos en esta adaptación de la novela de Tom Wolfe que viaja por las grietas de Atlanta.

Sábado, 4 de mayo

Star Wars: Crónicas del Imperio

Disney+ estrena esta serie de animación en el que se contempla un viaje de seis episodios al temible Imperio Galáctico a través de los ojos de dos guerreros con caminos divergentes, ambientados en épocas diferentes. Después de perderlo todo, la joven Morgan Elsbeth navega por el mundo imperial en expansión y se adentra en una senda de venganza. Mientras, la antigua Jedi Barriss Offee hace todo lo posible para sobrevivir en una galaxia en constante cambio. Las decisiones que tomen definirán sus destinos.

Una familia atípica

Netflix estrena esta serie una serie protagonizada por una familia a la que la vida moderna le está empezando a pasar factura. Esta familia antes contaba con poderes sobrenaturales, pero la llegada de una misteriosa mujer hará que todo cambie.

Domingo, 5 de mayo

Monstruos a la obra Temporada 2

Por último, también Disney+ estrena esta semana la segunda temporada de esta serie de animación perfecta para los niños. Monsters At Work tiene lugar el día después de que la planta de energía Monstruos, S.A. comenzó a cosechar risas de niños para proporcionar energía a la ciudad de Monstruópolis. Hay que recordar que Mike y Sulley descubrieron que la risa genera diez veces más energía que los gritos. Esta serie cuenta la historia de Tylor Tuskmon, un joven y ansioso monstruo que se graduó como el mejor de su promoción en Monstruos University y que siempre soñó con convertirse en un Asustador, hasta que consigue un trabajo en Monstruos, S.A. y descubre que asustar está pasado y ahora lo que mola es la risa.