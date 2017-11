Jeffrey Tambor abandona Transparent tras su escándalo sexual

Tras las acusaciones de abuso sexual vertidas sobre el productor estadounidense Harvey Weinstein, decenas de mujeres han decidido poner punto y final al acoso que durante años han sufrido por grandes figuras de la industria. Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Mark Schwahn, Louis C.K. o Ed Westwick son solo algunos de los nombres que componen esta deplorable lista. La misma que ha hecho tambalear los cimientos de un sector que hasta ahora era considerado casi idílico.

El último caso conocido hasta la fecha ha sido también de los más inesperados, implicando de manera directa a la serie estrella de Amazon Studios. El protagonista de Transparent, Jeffrey Tambor, se ha visto salpicado por su propio escándalo, tras las acusaciones volcadas por su compañera de reparto Trace Lysette. Esta asegura que Tambor le dedicó diversos comentarios de índole sexual, así como provocaciones físicas durante los descansos del rodaje. Unas declaraciones comparables a las hechas por el antiguo asistente personal del actor, Van Barnes.

“La semana pasada, se informó en los medios de que Van Barnes, quien había trabajado como asistente de Jeffrey Tambor en el rodaje de Transparent, había hablado de forma privada de su experiencia con el abuso. Tristemente, yo debo añadir mi voz a este coro. Jeffrey también actuó de manera inapropiada conmigo. Él tuvo comentarios sexuales hacia mi, pero una vez se volvió físico“, escribió la actriz a través de su cuenta oficial de Twitter, narrando además algunas de estas experiencias.

Jeffrey Tambor niega los hechos

Después de que la noticia saltara a los medios, el propio Jeffrey Tambor se defendió de las acusaciones a través de un comunicado oficial: “Sé que nunca he sido la persona más fácil con la que trabajar. Puedo ser volátil e irritable y, muy a menudo, expreso mis opiniones duramente y sin tacto. Pero nunca he sido un depredador. Jamás“, asegura el actor, en relación al comportamiento que se le atribuye. “Lamento profundamente si alguna de mis acciones ha sido malinterpretada como una agresión sexual por alguien, o si alguna vez he ofendido o herido a alguien. Pero el hecho es que, de entre todos mis defectos, no soy un depredador, y la idea de que alguien pueda verme de ese modo es más angustiosa de lo que puedo expresar”, añade.

Tanto los responsables de la serie, como la cúpula de Amazon Studios han abierto una investigación para solucionar tan terrible suceso. Por su parte, Jill Soloway, creadora de Transparent, ha optado por guardar silencio. El mismo que mantiene en vilo a los muchos fans de la ficción, pues el escándalo podría acabar con su fulgurante trayectoria para siempre.

El futuro de Transparent es todavía una incógnita

Por el momento, Jeffrey Tambor no regresará a Transparent en el papel de Maura Pfefferman. Una salida que él mismo habría decidido esta misma semana, tras conocer la intención de la cadena de eliminar su personaje del reparto protagonista. “Este ya no es el trabajo por el que firmé hace cuatro años. Ya he dejado claro mi profundo arrepentimiento si alguna de mis acciones ha sido malinterpretada por alguien como una conducta agresiva, pero la idea de que pudiese acosar deliberadamente a alguien es simple y llanamente falsa. Vista la atmósfera politizada que parece haber afectado a nuestro set, no veo cómo podría volver a Transparent”, ha expuesto de nuevo el actor en una entrevista para Variety.

Esta decisión ha convertido el futuro de Transparent en una gran incógnita, a pesar de que el equipo creativo se encuentra actualmente inmerso en la producción de la quinta temporada. La situación podría motivar el fallecimiento de Maura Pfefferman en la ficción. Una técnica que también se utilizará en otra serie salpicada por el escándalo: House of Cards.