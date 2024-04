‘First Dates’: un soltero desenmascara a su cita tras un torpe comentario

La emociones continúan en First Dates. El popular programa de Cuatro se ha convertido en uno de los grandes pesos pesados de la cadena, pues es líder, noche tras noche, en su franja horaria. Un encuentro donde los solteros de nuestro país se reúnen para encontrar a su media naranja.

De hecho, la edad no es un impedimento para los participantes del formato. Una situación que los espectadores pudieron ver gracias a la cita de Rocío y Humberto. La repartidora jubilada, de 73 años, llegó al programa en busca de su John Travolta.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates25A en directo en @cuatro🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/HcyBFs9bTz — First Dates (@firstdates_tv) April 25, 2024

En el amor no le ha ido bien, pero no pierde la esperanza. Pues, ansía encontrar a un hombre que le lleve el ritmo y al que le guste ir a discotecas. Fue entonces cuando Humberto aterrizó en el restaurante del amor. «Llevo en la noche madrileña desde el 72 con Franco. Salía y fumaba canutos con Franco. Íbamos a McNamara, a Rockola, a Cliché… Salía todos los días», dijo en su presentación.

La primera impresión entre la pareja de solteros no fue la deseada, al menos, para Rocío. «Cuando le he visto no me ha gustado nada. No es de mi estilo», comentó la participante a las cámaras. De hecho, tampoco le gustó que su cita llevara los zapatos rotos y el jersey sucio.

A pesar de una primera mala impresión, la soltera aceptó seguir conociendo a su cita. Pero, cuando el comensal le dijo que le gustaba jugar al ajedrez, ya no pudo evitar alzar la bandera roja. «¡Madre mía! Entonces, no me harías caso. Somos muy distintos. No nos gustan las mismas cosas», señaló ella.

«Yo no he estado nunca con una mujer todo el rato, como si fuésemos siameses», dijo Humberto al ser testigo de la actitud de su cita. «Si yo me voy a la discoteca y tú te vas a quedar en casa jugando al ajedrez, apaga y vámonos», le respondió Rocío.

Por su parte, el soltero no comprendía que el enfado de Rocío se hubiese producido por haberle dicho que le gusta jugar al ajedrez. «No me gusta, pero lo respeto y ya está», le aclaró ella para cambiar de tema. Con el objetivo de orientar la conversación hacia otro rumbo, el soltero le habló de otra cosa. Pero, la tensión seguía siendo palpable en el participante.

«En el sitio que voy en Benidorm, que a lo mejor tampoco te gusta, hay un chico que imita a AC/DC y que lo hace casi mejor que AC/DC», señaló. Rocío, por su parte, le ha respondido con cierto tono cortante que no sabía qué banda era esa. «Cuando a una heavy le hablas de AC/DC y no sabe quién es, es que es muy de pueblo», comentó él. Pues, ella le había dicho que era una rockera de toda la vida.

Al concluir la velada no hubieron sorpresas. «A lo mejor si nos hubiéramos conocido hace 50 años en la discoteca Rockola, hubiéramos llegado a otro sitio. Ahora estamos en otra onda», afirmó Humberto. Unas palabras con las que se negaba a seguir conociendo a Rocío.