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En un momento en el que cada vez más voces reclaman hablar sin filtros sobre la maternidad, el libro Mi único plan es quererte: cuidar sin estar sola, del enfermero pediátrico Pedro Camacho, se ha convertido en una de las propuestas más comentadas en redes sociales. Con una comunidad digital masiva —especialmente a través de su proyecto @mireciennacido—, Camacho ha logrado trasladar al papel un discurso que ya venía resonando en miles de familias: la necesidad de acompañar a madres y padres más allá de los manuales clásicos.

El libro nace como una guía, pero no en el sentido tradicional. No busca ofrecer respuestas rígidas, sino acompañar emocionalmente en una etapa marcada por la incertidumbre, el cansancio y, en muchos casos, la soledad. Tal y como se describe en su planteamiento, pretende ayudar a «cuidar sin culpa y con calma», abordando tanto aspectos prácticos —alimentación, sueño, llanto o salud del bebé— como la vivencia emocional de la crianza.

Uno de los elementos que explican su repercusión es precisamente ese enfoque: poner el foco no sólo en el bebé, sino en quien cuida. El libro insiste en una idea que ha calado especialmente en redes: cuidar también implica cuidarse. En ese sentido, rompe con la narrativa idealizada de la maternidad y pone palabras a emociones como la culpa, la presión por hacerlo «todo bien» o la sensación de estar sola en un momento que socialmente se presenta como plenamente feliz.

Además, la obra se apoya en la experiencia de más de 28 años del autor acompañando a familias en contextos clínicos y cotidianos, lo que le permite combinar evidencia científica con cercanía. Incluso incorpora recursos digitales —como vídeos o materiales descargables— que amplían la experiencia de lectura y la convierten en una herramienta práctica y evolutiva.

En redes sociales, el mensaje ha encontrado un eco claro: la maternidad real —con sus contradicciones, agotamiento y dudas— necesita espacios de validación y acompañamiento. Cuidar sin estar sola no es sólo un título, sino una declaración de intenciones que conecta con una generación que ya no quiere manuales perfectos, sino apoyo real.

Pedro Camacho

Pedro Camacho es enfemero de Atención Primaria y Espacializada, con un amplia trayectoria en pediatría y neonatología. Está especializado en el cólico del lactante y cuenta con un máster en Nutrición Pediátrica y Perinatal.

Su forma de trabajar se basa en la cercanía, la escucha y el respeto a cada familia, combinando la experiencia clínica, la evidencia científica y su vivencia como padre de tres hijos.

Es creador de @mireciennacido, una de las mayores comunidades sobre salud y cuidado del bebé y del niño, con millones de seguidores, sonde acompaña a las familias resolviendo dudas y ofreciendo herramientas prácticas para una crianza más calmada y segura.