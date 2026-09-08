Todo el mundo piensa que es saludable pero este es, con diferencia, el alimento más peligroso que puedes comprar en el supermercado

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Cuando se trata hacer un compra saludable en el supermercado, siempre apostamos por frutas, verduras y pescado así como otros productos frescos. Pero entre todos ellos, hay uno que bien podría ser un alimento no demasiado saludable e incluso dependiendo de cómo este puede llegar a ser bastante peligroso. Nos referimos a las ensaladas preparadas o en bolsa, que en los últimos años se han puesto muy de moda para quienes quieren comer ensalada pero no tienen tiempo de ponerse a cortar verduras o ingredientes varios.

Abrir una bolsa y que ya tengamos la ensalada hecha es toda una ventaja. Sin embargo, el problema es que esa bolsa de lechuga cortada que parece completamente inofensiva puede esconder un riesgo que normalmente asociamos con otros alimentos. Cuando pensamos en una intoxicación alimentaria es fácil que nos venga a la cabeza un pollo que no hemos cocinado bien, unos huevos o algún producto que llevaba demasiado tiempo abierto. Rara vez sospechamos de una ensalada que, además, hemos comprado refrigerada y cuyo envase asegura que está lavada y lista para consumir. Y no es que comer lechuga o verduras de hoja sea perjudicial. Todo lo contrario. La cuestión está en lo que ocurre desde que esas hojas se recogen hasta que llegan cortadas y mezcladas dentro de una bolsa ya que durante ese recorrido pueden entrar en contacto con microorganismos y, una vez troceadas, la humedad que permanece dentro del envase crea unas condiciones diferentes a las de una lechuga entera con bacterias que pueden aparecer como el E. coli, Salmonella y Listeria monocytogenes.

El peligro de este alimento del supermercado

Una ensalada preparada ha pasado por bastantes pasos antes de llegar al frigorífico del supermercado. Las hojas se recogen, transportan, lavan, cortan, mezclan y finalmente se envasan. Además, una misma bolsa puede contener diferentes variedades. Si se produce una contaminación en algún punto del proceso, el problema puede afectar a una cantidad considerable de producto. Además hay otro detalle importante que se aprecia fácilmente al abrir algunos envases y es que al cortar las hojas se daña su tejido y se liberan líquidos. A esto se suma la humedad que puede quedar atrapada dentro de la bolsa así que si alguna bacteria está presente, disponer de humedad y nutrientes puede favorecer su supervivencia o crecimiento, especialmente si durante el transporte o almacenamiento no se mantiene correctamente la temperatura de refrigeración.

Por eso tampoco podemos fiarnos únicamente del aspecto. Un alimento contaminado con microorganismos patógenos no tiene necesariamente que oler mal, presentar moho o parecer estropeado. Podemos encontrarnos ante unas hojas verdes y aparentemente frescas y no detectar nada extraño a simple vista. Ésa es precisamente una de las razones por las que la seguridad alimentaria resulta tan importante en estos productos.

«Lavada y lista para consumir» no significa que el riesgo sea cero

Muchas bolsas indican que su contenido está lavado y preparado para comer directamente. El lavado realizado durante la producción ayuda a reducir la contaminación, pero no convierte el alimento en un producto estéril. Si determinados microorganismos estaban presentes inicialmente, el proceso no garantiza necesariamente su eliminación absoluta. La contaminación, además, puede producirse mucho antes de que la lechuga llegue a una fábrica. Las verduras crecen en contacto con el suelo y pueden verse expuestas al agua de riego, animales y diferentes manipulaciones durante la cosecha. Después vienen el transporte y todas las fases necesarias para convertir una lechuga o unas hojas enteras en el producto cortado que encontramos en la sección refrigerada.

Entre los microorganismos que más preocupan en las verduras de hoja están algunas cepas de E. coli, además de Salmonella y Listeria monocytogenes. Las infecciones pueden provocar síntomas gastrointestinales y, dependiendo del microorganismo y de la persona afectada, llegar a ser más graves. Hay que prestar especial atención en el caso de embarazadas, personas mayores o quienes tienen el sistema inmunitario debilitado, ya que determinadas infecciones pueden tener consecuencias más serias.

Qué mirar antes de comprar una ensalada preparada

Nada de esto significa que tengamos que dejar de comprar ensaladas en bolsa, pero sí conviene prestar algo más de atención. Antes de llevarla a casa, hay que comprobar que el envase esté intacto, se haya mantenido refrigerado y esté dentro de su fecha de consumo. Si las hojas están deterioradas o encontramos demasiado líquido en el interior, es preferible escoger otra.

Una vez abierta, debe mantenerse en el frigorífico siguiendo las indicaciones del fabricante. También es importante evitar la contaminación cruzada: utilizar para la ensalada una tabla o un cuchillo que acaba de estar en contacto con pollo crudo, sin lavarlo correctamente, puede trasladar microorganismos de un alimento a otro.

Comprar una lechuga entera y cortarla en casa reduce parte de la manipulación previa, aunque tampoco elimina por completo el riesgo de contaminación. Lo mismo ocurre con los productos ecológicos, que no están automáticamente libres de posibles microorganismos. El problema, por tanto, no es que la ensalada envasada sea poco saludable, sino olvidar que continúa siendo un alimento fresco y perecedero. Precisamente porque la compramos como una opción sana y lista para comer, podemos bajar la guardia con su conservación y manipulación mientras somos mucho más cuidadosos con otros alimentos.