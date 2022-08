Todas las claves del por qué es importante la protección solar en verano

Realmente la crema sola es destacada durante todo el año y no solamente en verano. Pero es verdad que durante esta época del año, es más necesario porque estamos más tiempo al aire libre, nos bañamos y nos toca el sol de forma más intensa. Por qué es importante la protección solar en verano.

Así que no te olvides la crema solar en ningún momento, aunque sea un día nublado. Por supuesto, esta protección debe estar presente también durante todo el año.

La importancia de la protección solar en verano

Es que la fotoprotección, además de protegernos del cáncer de piel, también previene el envejecimiento cutáneo y combate la degradación del colágeno y elastina que favorece las arrugas, la flacidez y las manchas.

Desde Safe Sea explican que el principal factor de envejecimiento de la piel es la foto exposición crónica y sabemos que más del 80% de la radiación solar la recibimos en el período de otoño e invierno, así que el SPF ha de ser aplicado a diario en las zonas expuestas.

Se especifica que el índice de radiación ultravioleta ambiental producida por el sol en España es de 9 a 10 en verano, de 5 a 6 en primavera y otoño, y de casi 2 en invierno.

Un protector solar con un SPF mayor de 30

Sabemos que el protector que nos aplicamos depende de cada tipo de piel. si bien los expertos suelen estar de acuerdo en que es mejor siempre un SPF mayor de 30 porque es mejor prevenir.

Aplicar media hora antes

Este protector debe aplicarse siempre que vayamos a salir y sobre una media hora antes pues es cuando la piel tiene tiempo para absorberlo para comenzar a actuar, además de que debes repetir la aplicación cada cierto tiempo.

Cubrir todas las zonas expuestas

Y es que si no aplicamos bien y en todas las zonas, entonces no solamente podemos quemarnos sino que también tener problemas durante años posteriores.

Hay que poner el protector entonces en las partes de las orejas, en los pies, en las manos… porque a veces nos lo dejamos.

Problemas en el futuro

Los expertos también destacan que, aunque no nos hayamos cuidado y no hayamos tenido consecuencias hasta ahora sobre los riesgos del sol en la piel, ello no garantiza que no vayamos a sufrir las consecuencias en un futuro. El objetivo es proteger a la piel tanto como se pueda los doce meses del año.