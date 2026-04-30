Tim Spector, experto en microbiota, sobre quienes beben café a diario: «Tienen un microbioma intestinal más rico que los no bebedores»

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El epidemiólogo Tim Spector, profesor en el King’s College de Londres y experto en microbiota, ha señalado que las personas que beben café a diario tienden a tener un microbioma intestinal «más rico» que quienes no lo toman. Esta conclusión procede de un estudio publicado en Nature con más de 22.000 participantes de 25 países. El análisis identificó más de 100 especies de bacterias asociadas al consumo de café, entre las que destaca Lawsonibacter asaccharolyticus, que aparece entre seis y ocho veces más en los consumidores habituales.

Según Spector, esta bacteria también puede estar presente en quienes no beben café, pero parece proliferar en presencia de los compuestos de esta bebida. Uno de los aspectos más interesantes es que este efecto no parece depender de la cafeína, ya que también se observa en el café descafeinado. Los investigadores apuntan a los polifenoles del café, compuestos vegetales que interactúan con la microbiota intestinal. Esa interacción ayuda a generar metabolitos como el ácido quínico o el hipurato, relacionados en distintos estudios con una mejor salud metabólica y cardiovascular.

Beneficios del café para la salud de quienes lo beben a diario

La Asociación Americana del Corazón señala que, en general, el consumo moderado de café es seguro para la salud cardiovascular. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) establece en torno a 400 miligramos diarios de cafeína como el límite que la mayoría de adultos sanos pueden consumir sin efectos adversos. Cabe señalar que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales amenazas para la salud pública a nivel global y una de las causas más importantes de mortalidad prematura, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la misma línea, Tim Spector destaca que los consumidores habituales de café suelen presentar mejores indicadores de salud cardiovascular. El estudio, en el que participó el propio Spector, analizó datos de más de 22.000 personas de 25 países. A partir de ahí, los investigadores observaron una «huella» del café en el intestino. «Identificamos más de 100 especies bacterianas relacionadas con el consumo de café», explica el epidemiólogo, quien concluye que «quienes beben café a diario tienen un microbioma intestinal más rico que los no bebedores».

Entre los hallazgos, una bacteria destacó especialmente: Lawsonibacter asaccharolyticus, que aparecía entre 6 y 8 veces más en quienes beben café a diario. Sin embargo, «los efectos beneficiosos no provienen de la cafeína, sino de la compleja mezcla de compuestos vegetales del café, como los polifenoles». Es decir, los beneficios no estarían tanto en el efecto estimulante, sino en su composición química y en su interacción con la microbiota intestinal. Según el estudio, los microorganismos transforman estos compuestos en metabolitos como el ácido quínico y el hipurato, asociados con mejoras en la salud metabólica.

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«El café no sólo nos despierta por la mañana, sino que también activa nuestras bacterias intestinales. Científicos de Zoe han realizado un estudio con más de 20.000 personas que muestra que existe una de las asociaciones más fuertes entre un alimento y un microorganismo en el caso del café: una bacteria llamada Lawsonibacter es hasta ocho veces más común en personas que beben café que en quienes no lo hacen. En el intestino de quienes no consumen café puede estar presente en baja cantidad, pero cuando entra en contacto con sus compuestos, se multiplica.

Esto es importante porque esta bacteria produce metabolitos con efectos beneficiosos para la salud, como propiedades antiinflamatorias, posibles mejoras en el riesgo de diabetes tipo 2 e incluso un papel potencial en la reducción del riesgo de cáncer. Por eso, numerosos estudios epidemiológicos asocian el consumo de café con una menor incidencia de enfermedades cardíacas y una mayor longevidad. Además, incluso el café descafeinado parece tener efectos similares, lo que sugiere que no es la cafeína la clave, sino otros compuestos del café».

Cantidad diaria recomendada

Un estudio publicado recientemente en el Journal of Affective Disorders ha hallado una clara relación entre el café y un menor riesgo de trastornos del estado de ánimo y del estrés. «Queríamos estudiar esto porque la evidencia existente sobre el café y la salud mental ha sido inconsistente e incompleta», afirma Xiang Gao, coautor del estudio y profesor del Instituto de Nutrición de la Universidad de Fudan, según recoge Men’sHealth. «Algunos estudios han sugerido que el café podría estar relacionado con un menor riesgo de depresión o ansiedad, mientras que otros no han encontrado una asociación clara».

El Dr. Gao y su equipo analizaron datos de 461.586 personas a las que se les realizó un seguimiento durante 13,4 años sobre su consumo diario de café. Durante ese tiempo, 18.220 participantes desarrollaron trastornos del estado de ánimo. Otros 18.547 fueron diagnosticados con trastornos de estrés. Dado que la cafeína es un estimulante, el estudio encontró que los posibles efectos beneficiosos del café sobre el estrés desaparecían a partir de las tres tazas.