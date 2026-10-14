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Los profesionales sanitarios de las prisiones españolas culminan una reivindicación de más de ocho años. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica 4/2026, el 14 de octubre, reconoce formalmente a los funcionarios de la Administración Penitenciaria como agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones. La norma entrará en vigor este jueves, 15 de octubre, y modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979.

La medida supone un avance para el personal que trabaja en las cárceles, incluidos los profesionales sanitarios, como médicos y enfermeras, que desempeñan su labor en un entorno con riesgos específicos. El objetivo es aportar seguridad jurídica a sus actuaciones y reforzar su protección ante posibles agresiones durante el desempeño de sus funciones.

Una reivindicación que comenzó en 2018

La demanda llevaba años sobre la mesa parlamentaria. En diciembre de 2018, el Senado registró una moción para instar al Gobierno a reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones y mejorar sus condiciones laborales y salariales. Sin embargo, el reconocimiento legal definitivo no llegó hasta ahora.

Tras sucesivas iniciativas y trámites parlamentarios, la reforma ha culminado con la aprobación de la nueva ley orgánica. El texto fue publicado en el BOE el 14 de octubre, poniendo fin a un proceso de más de ocho años.

Más protección jurídica e indemnizaciones

La nueva normativa incorpora varias garantías. Una de las principales es el reconocimiento del valor probatorio de los informes elaborados por los funcionarios penitenciarios sobre hechos que hayan presenciado en el ejercicio de sus funciones. Estos documentos podrán servir de base para resolver procedimientos disciplinarios, salvo que existan pruebas en contra.

Además, la Administración deberá indemnizar a los funcionarios por los daños personales o materiales sufridos durante el servicio, siempre que no hayan actuado con dolo, culpa o negligencia grave y conforme a las condiciones previstas legalmente.

La reforma también contempla medidas para proteger la integridad física de los funcionarios penitenciarios en caso de detención, ingreso en prisión o traslado bajo custodia. Asimismo, extiende al personal laboral penitenciario determinadas garantías de protección e indemnización.

Con la entrada en vigor de la ley, los profesionales penitenciarios dispondrán de un marco legal más claro para ejercer sus funciones. Para los sanitarios de las cárceles, el cambio supone un refuerzo de su protección jurídica en el desempeño de una labor asistencial que se desarrolla dentro de los centros penitenciarios.