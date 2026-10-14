Quirónsalud repite como Proveedor Médico Oficial en la duodécima edición del Reto Pelayo Vida: Senegal 2026

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Quirónsalud vuelve a participar como Proveedor Médico Oficial del Reto Pelayo Vida, que celebra en 2026 su duodécima edición con una nueva expedición protagonizada por cinco mujeres que han superado un cáncer. Tal y como se ha anunciado este martes durante la presentación oficial celebrada en el Centro Médico-Quirúrgico Olympia Quirónsalud, el Reto viajará en esta ocasión a Senegal, donde deporte, aventura y naturaleza se convertirán en el marco de una experiencia de superación personal y colectiva.

Como parte de su colaboración con el Reto Pelayo Vida, Quirónsalud ha realizado los reconocimientos médicos previos de las cinco expedicionarias, con el objetivo de evaluar su estado de salud y comprobar que se encuentran en condiciones adecuadas para afrontar las exigencias de esta nueva aventura.

Los estudios médicos se han llevado a cabo en diferentes centros del Grupo. Milena Amelibia e Irantzu Pinillos han superado sus reconocimientos en Policlínica Gipuzkoa; Noemi Carrasco, en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla; Vanesa Amigo, en el Hospital Quirónsalud A Coruña; y Marta Garcia, en el Hospital Quirónsalud Valencia.

La preparación médica previa resulta especialmente relevante en una expedición que combina actividad física prolongada, desplazamientos en bicicleta y kayak y condiciones ambientales diferentes a las habituales. La valoración permite conocer el estado de salud de cada participante y establecer las recomendaciones necesarias para afrontar el reto con las máximas garantías.

La expedición Reto Pelayo Vida Senegal 2026 comenzará a finales de noviembre y las cinco participantes partirán desde Madrid rumbo a Dakar para afrontar un recorrido que combinará aproximadamente 600 kilómetros en bicicleta por caminos rurales, travesías en kayak por canales y deltas y diferentes actividades de aventura y contacto con las comunidades locales.

El itinerario permitirá a las expedicionarias descubrir algunos de los paisajes más característicos de África occidental, desde manglares y deltas hasta zonas de selva y aldeas tradicionales. El recorrido combinará el desafío deportivo con el contacto con el entorno y las comunidades locales, una parte esencial de una expedición que busca ir más allá de la propia competición.

Durante la presentación de esta edición, se ha celebrado una mesa redonda para poner en valor el papel del deporte en la vida de las mujeres después del cáncer, que ha corrido a cargo de la Dra. Clara Olier, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, centro que forma parte del proyecto One Oncology que el Grupo Quirónsalud ha puesto en marcha en sus hospitales privados de Madrid con el objetivo de ofrecer un abordaje más integral de sus pacientes oncológicos. Asimismo, las cinco expedicionarias recibieron un reconocimiento por su participación en el Reto, de manos de la Dra. Cristina Caramés, directora Asistencial y de Investigación Corporativa de Quirónsalud.

Desde sus inicios, el Reto Pelayo Vida se ha consolidado como una de las iniciativas sociales y deportivas de referencia en España para visibilizar la prevención y la detección precoz del cáncer femenino y transmitir un mensaje de esperanza sobre la vida después de la enfermedad. A través del deporte y de desafíos de alta exigencia, sus expediciones muestran que superar un cáncer también puede abrir la puerta a nuevos proyectos, retos y objetivos personales.

Comprometidos con la salud del deporte

La participación de Quirónsalud como Proveedor Médico Oficial vuelve a poner el foco en la importancia de la prevención y la detección precoz del cáncer, así como en el papel de la actividad física durante y después de la enfermedad. El Reto Pelayo Vida representa, además, una oportunidad para trasladar un mensaje de esperanza y normalización: después del cáncer también hay vida, nuevos objetivos y retos por conquistar.

La relación de Quirónsalud con el deporte se extiende a numerosas disciplinas y competiciones, con una apuesta que vincula la práctica deportiva con la promoción de la salud y la prevención.

Además de ser Proveedor Médico Oficial de la acb en todas sus competiciones, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diferentes clubes y entidades deportivas.

A este compromiso se suma su participación en la atención sanitaria de grandes eventos celebrados en España, entre ellos las últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otras citas deportivas.