Probablemente nadie necesita que se le explique cómo se juega al fútbol convencional que todos conocemos y, no obstante, es tal la popularidad de este deporte que no podríamos pensar que no surgieran, a partir del mismo, algunas variantes realmente alocadas, con características únicas. Una de ellas es el cycle ball.

Hablamos entonces de uno tipo de fútbol, que comparte ciertas reglas, como la búsqueda de anotar goles en la portería contraria más que el adversario a fin de derrotarle pero que, luego, tiene detalles que evidentemente no pasarán desapercibidos.

Uno de esos “detalles” es la utilización de bicicletas como si fueran una extensión del cuerpo de los jugadores, lo que significa que no sólo tendrán que desplazarse encima de ellas, montándolas, sino que además deberán realizar los disparos a la portería con las ruedas o el cuadro de la bicicleta.

Lo más llamativo del Cycle Ball, no obstante, es el hecho de que no se trata de un deporte de creación reciente, sino que sus orígenes nos remontan más de un siglo en el pasado cuando, en 1893, el alemán-estadounidense Nicholas Edward Kaufmann decidió introducir esta novedad al reglamento del fútbol, desarrollando una actividad que rápidamente ganó fama en Europa central.

De hecho, no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron las competiciones de nivel internacional, y hasta hay grandes superestrellas del Cycle Ball, entre las que podemos mencionar a los hermanos checoslovacos Jindřich y Jan Pospíšil, que dominaron la escena durante un total de tres décadas, entre los años 1965 y 1988, dejando una huella imborrable en este deporte.

Tipos de bicis

Un detalle interesante es que las bicicletas que se utilizan no tienen marchas sino que son de piñón fijo, no disponen de frenos, y su manillar es más elevado para permitir un mejor control del vehículo, mientras que el sillín está más atrasado para favorecer la agilidad.

Partidos

Por lo demás, hay distintos modos de partidos, si bien el más habitual es el que enfrenta dos equipos de dos jugadores en un campo pequeño. Los otros incluyen cinco jugadores por equipo o seis jugadores por equipo, y suelen disputarse en estadios de balonmano por su dimensión.

De gran adopción en Alemania, Suiza, Austria, Bélgica y la República Checa, el Cycle Ball posee muchísimos adeptos en Japón, e incluso existe una Unión Ciclista Internacional, que es el organismo que regula el deporte y a sus practicantes como “Indoor Cycling”.