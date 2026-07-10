La psicología dice que las personas que ven una serie y miran el móvil a la vez no es que estén aburridas, es que buscan recompensas rápidas constantemente

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Sentarse frente al televisor para disfrutar de una serie ya no implica prestar toda la atención a la pantalla. Para muchas personas, el mando a distancia comparte protagonismo con el teléfono móvil, que permanece en la mano durante casi todo el episodio. Revisar mensajes, consultar redes sociales, responder correos o buscar información relacionada con la trama se ha convertido en una costumbre tan habitual que apenas llama la atención. Por lo que cada vez hay más personas que ven una serie y miran el móvil a la vez.

Este comportamiento ha despertado el interés de psicólogos y especialistas en comportamiento digital, que analizan cómo influye en la forma de consumir contenidos audiovisuales. Lejos de ser una simple distracción ocasional, las personas que ven una serie y miran el móvil a la vez mientras se ve una serie puede reflejar determinados hábitos cognitivos y formas de relacionarse con la tecnología. No significa necesariamente que la persona tenga problemas de atención o que sea incapaz de disfrutar de una película o un capítulo completo. En muchos casos, responde a una combinación de automatismos, necesidad de estimulación constante o costumbres adquiridas tras años de convivencia con dispositivos conectados.

Cómo son quienes ven una serie y miran el móvil a la vez

Distintos especialistas, como Joan Cwaik, continúan estudiando este fenómeno para comprender mejor cómo afecta al cerebro, a la memoria y a la capacidad para concentrarse en una única tarea.

Muchas personas aseguran que pueden seguir perfectamente una serie mientras consultan el teléfono. Sin embargo, Álex Letosa, experto en psicología cognitiva explica que el cerebro no suele realizar dos tareas complicadas al mismo tiempo, sino que alterna rápidamente la atención entre ambas actividades.

Ese cambio constante de atención implica un pequeño coste mental. Cada vez que la atención pasa del móvil a la pantalla, el cerebro necesita unos instantes para recuperar el hilo de la historia, recordar lo que estaba ocurriendo e interpretar la información nueva.

Por ese motivo, no resulta extraño que después de un episodio algunas personas necesiten retroceder varias escenas para comprender determinados detalles.

La búsqueda constante de estímulos

El teléfono móvil ofrece una sucesión prácticamente infinita de notificaciones, mensajes, vídeos y publicaciones nuevas. Ese flujo continuo de información favorece el hábito de consultar la pantalla incluso cuando no existe una necesidad concreta.

Al ver una serie, cualquier pausa narrativa o una escena menos intensa puede convertirse en el momento perfecto para desbloquear el teléfono casi de forma automática. No siempre se trata de aburrimiento, sino de un comportamiento aprendido que acaba formando parte de la rutina diaria. Estos automatismos aparecen con frecuencia tras años de interacción constante con dispositivos conectados.

No significa tener poca capacidad de atención

Aunque pueda parecer lo contrario, mirar el móvil durante una serie no implica necesariamente sufrir un déficit de atención. Existen numerosos factores que explican este comportamiento, desde el cansancio acumulado hasta la costumbre de mantenerse permanentemente disponible para responder mensajes personales o laborales.

En otros casos, algunas personas utilizan el teléfono para buscar información sobre los actores, consultar el significado de alguna referencia cultural o comentar el episodio con amigos mientras lo están viendo.

Por tanto, el contexto y la intención con la que se utiliza el dispositivo resultan tan importantes como el propio hábito.

Cómo afecta a la experiencia quienes ven una serie y miran el móvil a la vez

Diversos estudios como los publicados por Brown University Health, indican que dividir la atención entre varias tareas puede reducir la capacidad para recordar detalles y comprender narraciones complejas. Las escenas importantes, los diálogos o determinados giros argumentales pueden pasar desapercibidos cuando parte de los recursos mentales están ocupados en otra actividad.

Además, esa atención fragmentada puede disminuir la implicación emocional con la historia, ya que el cerebro dispone de menos tiempo para procesar lo que está ocurriendo en pantalla.

Por ese motivo, algunas plataformas audiovisuales han detectado que muchos usuarios retroceden varios minutos en los contenidos para revisar escenas que no recuerdan haber visto con claridad.

Un hábito cada vez más frecuente

La expansión de los teléfonos inteligentes ha transformado la forma de consumir entretenimiento. Hoy resulta habitual combinar varias pantallas al mismo tiempo, especialmente durante actividades de ocio realizadas en casa.

Sin embargo, algunos expertos recomiendan reservar determinados momentos del día para disfrutar de una sola actividad sin interrupciones digitales.

Pequeños cambios, como silenciar las notificaciones durante un episodio o dejar el teléfono fuera del alcance de la mano, pueden favorecer una atención más sostenida.