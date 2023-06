Fact checked

PharmaMar anuncia los abstracts que se presentarán en el congreso de ASCO 2023 Madrid, 26 de mayo de 2023.- PharmaMar ha anunciado que presentará, junto con sus socios, siete nuevos abstracts de diversos estudios clínicos con Zepzelca® (lurbinectedina) y Yondelis® (trabectedina) en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, American Society of Clinical Oncology), que se celebrará del 2 al 6 de junio de 2023 de manera virtual y presencial en Chicago, Estados Unidos.

Entre los estudios que se presentaran durante el congreso, destacan dos presentaciones orales con dos compuestos de PharmaMar. Con el abstract titulado: “Efficacy of combination lurbinectedin (LURBI) + doxorubicin (DOX) from the phase 1B soft-tissue sarcoma (STS) lead-in to a randomized phase 2 trial in leiomyosarcoma (LMS)”, el Dr. Gregory Cote, oncólogo médico del Hospital General de Massachusetts, presentará datos actualizados de eficacia y tolerabilidad de la combinación de lurbinectedina con doxorrubicina, desde la fase 1B de introducción del sarcoma de tejidos blandos a un ensayo aleatorizado de fase II en el leiomiosarcoma (LMS).

Por su parte, el Dr. Peter Reichardt, Médico jefe de la Clínica de Oncología Interdisciplinaria HELIOS Klinikum Berlin-Buch, presentará el abstract titulado: “Efficacy and safety of nivolumab and trabectedin in pretreated patients with advanced soft tissue sarcomas (STS): Results of a phase II trial of the German Interdisciplinary Sarcoma Group (GISG-15, NitraSarc)”, en el que presentará datos de eficacia y seguridad de trabectedina más nivolumab como tratamiento en segunda línea de pacientes con sarcoma de tejidos blandos metastásico o inoperable tratados con previamente con antraciclinas.

El estudio confirma la actividad de trabectedina más nivolumab, particularmente en pacientes con lipo o leiomiosarcomas, sugiriendo una actividad sinérgica.

Además, la seguridad de trabectedina y nivolumab fue consistente con los perfiles de seguridad de cada fármaco por separado, sin nuevos hallazgos relevantes para la combinación. Todos los abstracs de ASCO están disponibles a petición de los participantes registrados durante 180 días desde del 26 de mayo de 2023: https://asco.org/abstracts