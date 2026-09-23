Fact checked

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El Dr. Pedro Cavadas, reconocido cirujano reconstructivo, alerta de la difusión en internet y redes sociales de vídeos falsos en los que se suplanta su identidad para promocionar supuestos productos de salud, belleza y bienestar.

En estas piezas audiovisuales, elaboradas mediante técnicas de manipulación digital e inteligencia artificial, se utiliza la imagen del doctor y una recreación de su voz para hacer creer que recomienda determinadas pastillas, cremas u otros tratamientos a los que se atribuyen efectos «milagrosos».

El Dr. Cavadas quiere trasladar un mensaje rotundo: no recomienda, comercializa ni mantiene ninguna relación con estos productos. Ni él ni la Clínica Cavadas venden a través de internet pastillas, cremas o tratamientos de este tipo, ni han autorizado el uso de su imagen, voz, nombre o prestigio profesional para promocionarlos. Así señala que «están utilizando mi imagen y mi voz para vender productos que no recomiendo».

La utilización fraudulenta de la identidad de profesionales sanitarios puede generar confusión entre los ciudadanos y supone un importante riesgo para la salud, al inducir a posibles pacientes y consumidores a adquirir productos sin garantías, sin evidencia científica contrastada o sin el adecuado asesoramiento médico.

«Una estafa es siempre indignante, pero cuando aprovecha la desesperación de los pacientes, resulta especialmente vil. Me indigna que se engañe a personas bienintencionadas y me enfada que se use mi nombre para ganarse su confianza, daño reputacional aparte. Es absolutamente inadmisible», afirma el Dr. Pedro Cavadas.

El doctor y su equipo recuerdan que toda la información oficial relativa a su actividad profesional, intervenciones, proyectos y comunicaciones se difunde únicamente a través de sus canales oficiales y de la Clínica Cavadas.

Ante la aparición de este tipo de contenidos, se recomienda:

No adquirir ni consumir productos anunciados mediante vídeos o publicaciones que utilicen la imagen del Dr. Cavadas.

Comprobar que la información procede de canales oficiales y fuentes verificadas.

Desconfiar de mensajes que prometan curas, transformaciones o resultados milagrosos.

No facilitar datos personales, bancarios o médicos en páginas web de procedencia dudosa.

Denunciar estos anuncios o vídeos en la plataforma en la que aparezcan.

La Clínica Cavadas está llevando a cabo las actuaciones oportunas para combatir el uso no autorizado de la identidad y la imagen del Dr. Cavadas y contribuir a proteger a los ciudadanos frente a posibles fraudes.