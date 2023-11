Fact checked

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, ha sido nombrado Colegiado de Honor del Colegio de Dentistas de Jaén, presidido por la Dra. Francisca Perálvarez Aguilera.

El acto ha tenido lugar en la inauguración de la sede colegial jienense, recién reformada, a la que han asistido numerosas personalidades como la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García Carrasco; el alcalde de Jaén, Agustín González Romo; el delegado del Gobierno en Andalucía, Jesús Estrella; y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas, Lucas Bermudo Añino.

Tras recibir la distinción, Óscar Castro ha mostrado su gratitud a Francisca Perálvarez, asegurando que «esta fecha ya será inolvidable para mí no sólo en lo profesional, sino también en lo personal». Además, ha querido ensalzar a Miguel Ángel López Andrade, expresidente del colegio jienense, «luchador incansable y vitalista por antonomasia. Es un honor contar con tu amistad y me llevo como aprendizaje la lección de vida que nos estás dando a todos. No solo has hecho infinidad de cosas por la profesión a la que has dedicado tu vida, sino que ahora nos enseñas a todos cómo pelear con entereza, inasequible al desaliento. Eres un orgullo para todos».

Asimismo, ha dedicado unas palabras a Lorenzo Torres y Manuel Segovia, también expresidentes del Colegio de Dentistas de Jaén, de los que ha destacado su encomiable labor cuando estuvieron al frente de la institución y el gran legado que han dejado a sus sucesores.

Por último, ha elogiado el trabajo que está realizando Francisca Perálvarez desde que fue elegida presidenta del Colegio de Dentistas de Jaén, «una persona de consenso, que siempre se esfuerza por dialogar y llegar a un acuerdo, en contraposición al frentismo. Tanto ella como su equipo son unos grandes profesionales capacitados y comprometidos con mejorar la Odontología».

Castro les ha asegurado que siempre contarán con el apoyo del Consejo General de Dentistas, porque la unidad es la única forma de que las propuestas y peticiones lleguen más lejos. «Todos nosotros queremos una Odontología ética y de calidad al servicio de los ciudadanos. No está siendo un camino fácil, pero no tengáis ninguna duda de que seguiremos trabajando hasta conseguirlo», ha concluido.